Генштаб: На фронте произошло 110 боев, из них 46 на Покровском направлении

С начала суток 21 августа на фронте состоялось 110 боевых столкновений, из них 46 на покровском направлении.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: На Харьковском направлении враг пять раз атаковал оборонительные рубежи наших воинов неподалеку Липцы и Волчанска. Четыре атаки отбиты, одна продолжается.

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На Купянском направлении произошло 16 боевых столкновений возле Петропавловки, Синьковки, Стельмаховки, Берестового и в районе Андреевки. Двенадцать столкновений завершены, четыре - продолжаются.

На Лиманском направлении в течение дня российские захватчики 17 раз атаковали позиции украинцев вблизи Торского, Новосергиевки, Макеевки, Грековки и Сергеевки. Наши защитники отбили 16 атак, еще одна - продолжается.

На Северском направлении защитники украинской земли отбили один вражеский штурм в районе Спирного.

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На Краматорском направлении шло шесть боев вблизи Григорьевки, Часового Яра и Предтечино, один из которых до сих пор продолжается.

На Торецком направлении россияне пять раз атаковали украинские войска возле Торецка и Северного. Успеха не имели.

На Покровском направлении с начала этих суток шли 46 боев неподалеку Пантелеймоновки, Воздвиженки, Зеленого Поля, Миролюбовки, Гродовки, Николаевки, Новогродовки, Михайловки и Птичьего. Силы обороны отбили 44 атаки, две - еще продолжаются.

На Кураховском направлении враг 13 раз атаковал наши позиции, пытался продвинуться вблизи Георгиевки, Константиновки и Победы.

На Времовском, Ореховском и Приднепровском направлениях активных действий оккупантов не отмечено.