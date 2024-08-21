Генштаб: На фронте произошло 110 боев, из них 46 на Покровском направлении
С начала суток 21 августа на фронте состоялось 110 боевых столкновений, из них 46 на покровском направлении.
Источник: Генштаб ВСУ
Детали: На Харьковском направлении враг пять раз атаковал оборонительные рубежи наших воинов неподалеку Липцы и Волчанска. Четыре атаки отбиты, одна продолжается.
На Купянском направлении произошло 16 боевых столкновений возле Петропавловки, Синьковки, Стельмаховки, Берестового и в районе Андреевки. Двенадцать столкновений завершены, четыре - продолжаются.
На Лиманском направлении в течение дня российские захватчики 17 раз атаковали позиции украинцев вблизи Торского, Новосергиевки, Макеевки, Грековки и Сергеевки. Наши защитники отбили 16 атак, еще одна - продолжается.
На Северском направлении защитники украинской земли отбили один вражеский штурм в районе Спирного.
На Краматорском направлении шло шесть боев вблизи Григорьевки, Часового Яра и Предтечино, один из которых до сих пор продолжается.
На Торецком направлении россияне пять раз атаковали украинские войска возле Торецка и Северного. Успеха не имели.
На Покровском направлении с начала этих суток шли 46 боев неподалеку Пантелеймоновки, Воздвиженки, Зеленого Поля, Миролюбовки, Гродовки, Николаевки, Новогродовки, Михайловки и Птичьего. Силы обороны отбили 44 атаки, две - еще продолжаются.
На Кураховском направлении враг 13 раз атаковал наши позиции, пытался продвинуться вблизи Георгиевки, Константиновки и Победы.
На Времовском, Ореховском и Приднепровском направлениях активных действий оккупантов не отмечено.