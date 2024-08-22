Російські військові запустили ударні дрони з півночі
Четвер, 22 серпня 2024, 01:04
У ніч на 22 серпня російські військові запустили ударні БпЛА у Сумську область.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ
Деталі: 00.55 військові зафіксували рух ударних БпЛА через Сумщину в напрямку Полтавщини.
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О 1.12 військові оновили рух ударних БпЛА:
- БпЛА на півночі Полтавщини, курс - південно-західний.
- БпЛА з Сумщини на Харківщину.
О 3.49 повітряники оновили рух ударних БпЛА:
- БпЛА через Сумщину у південно-західному напрямку.
- БпЛА на півдні Полтавщини у західному напрямку.
- БпЛА з Харківщини курсом на Сумщину.
О 4.33 у ПС оновили рух ударних БпЛА:
ВІДЕО ДНЯ
- Група БпЛА на півдні Сумщини у західному напрямку.
- БпЛА з Полтавщини курсом на Черкащину.
О 5.00 військові повідомили про подальшу траєкторію руху ударних БпЛА:
- Група БпЛА на півдні Сумщини, постійно змінює курс.
- БпЛА з Черкащини курсом на Київщину.
- БпЛА на півдні Чернігівської області курсом на захід.
О 6.19 Повітряні сили повідомили про траєкторію руху ударних безпілотників:
- БпЛА на Київщині, напрямок Білоцерківський район.
- БпЛА курсом на Черкаси.
- БпЛА на півночі Полтавщини курсом на Сумщину.
- БпЛА на Харківщині курсом на схід.