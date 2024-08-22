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Російські військові запустили ударні дрони з півночі

Олена ІвашківЧетвер, 22 серпня 2024, 01:04
Російські військові запустили ударні дрони з півночі
фото: Getty Images

У ніч на 22 серпня російські військові запустили ударні БпЛА у Сумську область.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Деталі: 00.55 військові зафіксували рух ударних БпЛА через Сумщину в напрямку Полтавщини.

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О 1.12 військові оновили рух ударних БпЛА: 

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  1. БпЛА на півночі Полтавщини, курс - південно-західний.
  2. БпЛА з Сумщини на Харківщину.

О 3.49 повітряники оновили рух ударних БпЛА: 

  • БпЛА через Сумщину у південно-західному напрямку.
  • БпЛА на півдні Полтавщини у західному напрямку.
  • БпЛА з Харківщини курсом на Сумщину.

О 4.33 у ПС оновили рух ударних БпЛА: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Група БпЛА на півдні Сумщини у західному напрямку.
  • БпЛА з Полтавщини курсом на Черкащину.
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О 5.00 військові повідомили про подальшу траєкторію руху ударних БпЛА: 

  • Група БпЛА на півдні Сумщини, постійно змінює курс.
  • БпЛА з Черкащини курсом на Київщину.
  • БпЛА на півдні Чернігівської області курсом на захід.

О 6.19 Повітряні сили повідомили про траєкторію руху ударних безпілотників: 

  • БпЛА на Київщині, напрямок Білоцерківський район.
  • БпЛА курсом на Черкаси.
  • БпЛА на півночі Полтавщини курсом на Сумщину.
  • БпЛА на Харківщині курсом на схід.

Шахедбезпілотники
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