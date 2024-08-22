Российские военные запустили ударные дроны с севера
Четверг, 22 августа 2024, 01:04
В ночь на 22 августа российские военные запустили ударные БпЛА в Сумскую область.
Источник: Воздушные силы ВСУ
Детали: 00.55 военные зафиксировали движение ударных БПЛА через Сумскую область в направлении Полтавщины.
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В 1.12 военные обновили движение ударных БпЛА:
- БпЛА на севере Полтавщины, курс - юго-западный.
БпЛА с Сумщины на Харьковщину.
В 3.49 воздушники обновили движение ударных БПЛА:
- БпЛА через Сумскую область в юго-западном направлении.
- БпЛА на юге Полтавщины в западном направлении.
- БпЛА с Харьковщины курсом на Сумщину.
В 4.33 в ПС обновили движение ударных БпЛА:
ВИДЕО ДНЯ
- Группа БпЛА на юге Сумщины в западном направлении.
- БпЛА с Полтавщины курсом на Черкасскую область.
В 5.00 военные сообщили о дальнейшей траектории движения ударных БпЛА:
- Группа БпЛА на юге Сумщины, постоянно меняет курс.
- БпЛА из Черкасской области курсом на Киевскую область.
- БпЛА на юге Черниговской области курсом на запад.
В 6.19 Воздушные силы сообщили о траектории движения ударных беспилотников:
- БпЛА на Киевщине, направление Белоцерковский район.
- БпЛА курсом на Черкассы.
- БпЛА на севере Полтавщины курсом на Сумщину.
- БпЛА на Харьковщине курсом на восток.