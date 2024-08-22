Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Российские военные запустили ударные дроны с севера

Алена ИвашкивЧетверг, 22 августа 2024, 01:04
Российские военные запустили ударные дроны с севера
фото: Getty Images

В ночь на 22 августа российские военные запустили ударные БпЛА в Сумскую область.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: 00.55 военные зафиксировали движение ударных БПЛА через Сумскую область в направлении Полтавщины.

Реклама:

В 1.12 военные обновили движение ударных БпЛА:

Карта alerts.in.ua
Карта alerts.in.ua
  • БпЛА на севере Полтавщины, курс - юго-западный.
    БпЛА с Сумщины на Харьковщину.

В 3.49 воздушники обновили движение ударных БПЛА: 

  • БпЛА через Сумскую область в юго-западном направлении.
  • БпЛА на юге Полтавщины в западном направлении.
  • БпЛА с Харьковщины курсом на Сумщину.

В 4.33 в ПС обновили движение ударных БпЛА: 

ВИДЕО ДНЯ
  • Группа БпЛА на юге Сумщины в западном направлении.
  • БпЛА с Полтавщины курсом на Черкасскую область.
Карта alerts.in.ua
Карта alerts.in.ua

В 5.00 военные сообщили о дальнейшей траектории движения ударных БпЛА: 

  • Группа БпЛА на юге Сумщины, постоянно меняет курс.
  • БпЛА из Черкасской области курсом на Киевскую область.
  • БпЛА на юге Черниговской области курсом на запад.

В 6.19 Воздушные силы сообщили о траектории движения ударных беспилотников: 

  • БпЛА на Киевщине, направление Белоцерковский район.
  • БпЛА курсом на Черкассы.
  • БпЛА на севере Полтавщины курсом на Сумщину.
  • БпЛА на Харьковщине курсом на восток.

Шахедбеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Макрон прокомментировал задержание Дурова: Это никоим образом не политическое решение

Киевская ГЭС не получила существенных повреждений после атаки РФ – глава ОВА

На Волыни во время конфликта командир взвода застрелил полицейского – СМИ

Россияне ударили по Киевской ГЭС, есть повреждения – СМИ

Кулеба после ракетного удара РФ попросил у союзников две вещи

На одном из крупнейших НПЗ в России прогремел взрыв и начался пожар

Все новости...
Шахед
Один из вражеских "Шахедов" снова залетел в Беларусь, еще один вернулся на "родину" в РФ
Над Винницкой областью сбили 4 "Шахеда", есть повреждения – ОВА
На Киевщине обломки сбитых целей повредили 4 дома – ОВА
Последние новости
19:49
Футбол"Левый берег" одолел "Черноморец" и одержал дебютную победу в УПЛ
19:48
В Минске заявили, что не получали "официальных обращений" Украины отвести войска от границы
19:42
Утренняя атака на Украину стоила России почти 1,3 миллиарда долларов
19:38
Правительство Нидерландов просят помочь со взысканием с украинцев платы за убежища
19:29
Лисовой рассказал, сколько нужно средств, чтобы повысить зарплаты учителям
19:26
В Донецкой области расширили зону принудительной эвакуации семей с детьми
19:15
В Польше объявили в розыск экс-чиновника из-за коррупции на закупке генераторов для Украины
18:51
Первые данные начали вносить в единый госреестр адресов
18:49
Самая массированная атака РФ: ППО уничтожила более 200 ракет и дронов врага из 236 запущенных
18:46
Ученые заявили, что создали материал, который может "охлаждать" тело
Все новости...
Реклама:
Реклама: