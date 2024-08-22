Росіяни за добу 113 разів обстріляли Сумську область

Протягом дня росіяни здійснили 113 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 256 вибухів. У Сумській громаді ворог вдарив ракетою.

Джерело: Сумська ОВА

Деталі: Обстрілів зазнали Сумська, Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Новослобідська, Березівська, Глухівська, Есманьська, Шалигинська, Дружбівська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади.

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У Великописарівській громаді ворог бив з артилерії (8 вибухів), мінометів (19 вибухів), FPV-дронами (2 вибухи).

46 мін скинули росіяни на територію Краснопільської громади, внаслідок обстрілів поранено 3 цивільні особи. Також ворог вдарив з артилерії (55 вибухів), скинув вибухові пристрої з БпЛА (2 вибухи), завдав удару КАБ (1 вибух) та FPV-дронами (5 вибухів).

У Глухівській громаді окупанти обстріляли FPV-дронами (18 вибухів), внаслідок чого отримала поранення 1 цивільна особа. Також був гранатометний обстріл (АГС) (10 вибухів).

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На територію Есманьської громади ворог скинув 6 мін. Також був обстріл FPV-дроном (1 вибух).

У Шалигинській громаді зафіксовано авіаудари КАБ (6 вибухів), обстріли FPV-дронами (17 вибухів).

У Путивльській громаді завдано удару БпЛА типу "Шахед" (1 вибух).

У Дружбівській громаді здійснено обстріли FPV-дронами (19 вибухів) та артобстріл (1 вибух), внаслідок чого отримала поранення 1 цивільна особа. Зафіксовано авіаудар КАБ (2 вибухи).

У Зноб-Новгородській громаді росіяни скинули 6 мін. Також була атака FPV-дронами (2 вибухи).

У Білопільській громаді були мінометні обстріли (8 вибухів), артобстріл (3 вибухи), обстріли FPV-дронами (3 вибухи).

У Новослобідській громаді ворог скинув 7 мін. Також завдано обстріли FPV-дронами (2 вибухи), авіаудару КАБ (3 вибухи).

Миропільська громада: здійснено обстріли FPV-дронами (5 вибухів), обстріл БпЛА типу "Ланцет" (1 вибух).

У Хотінській громаді вдарив БпЛА типу "Ланцет", у Березівській зафіксовано авіаудар КАБ (2 вибухи), У Середино-Будській громаді здійснено обстріли FPV-дронами (3 вибухи) та у Юнаківській громаді зафіксовано авіаудари КАБ (6 вибухів).