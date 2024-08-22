Россияне за сутки 113 раз обстреляли Сумскую область

В течение дня россияне совершили 113 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 256 взрывов. В Сумской общине враг ударил ракетой.

Источник: Сумская ОГА

Детали: Обстрелам подверглись Сумская, Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Путивльская, Новослободская, Березовская, Глуховская, Эсманьская, Шалигинская, Дружбовская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская громады.

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В Великописаревской громаде враг бил из артиллерии (8 взрывов), минометов (19 взрывов), FPV-дронами (2 взрыва).

46 мин сбросили россияне на территорию Краснопольской громады, в результате обстрелов ранены 3 гражданских лица. Также враг ударил из артиллерии (55 взрывов), сбросил взрывные устройства с БпЛА (2 взрыва), нанес удар КАБ (1 взрыв) и FPV-дронами (5 взрывов).

В Глуховской общине оккупанты обстреляли FPV-дронами (18 взрывов), в результате чего получил ранения 1 гражданский человек. Также был гранатометный обстрел (АГС) (10 взрывов).

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На территорию Есманьской общины враг сбросил 6 мин. Также был обстрел FPV-дроном (1 взрыв).

В Шалыгинской громаде зафиксированы авиаудары КАБ (6 взрывов), обстрелы FPV-дронами (17 взрывов).

В Путивльской громаде нанесен удар БпЛА типа "Шахед" (1 взрыв).

В Дружбовской громаде осуществлены обстрелы FPV-дронами (19 взрывов) и артобстрел (1 взрыв), в результате чего получил ранения 1 гражданский человек. Зафиксирован авиаудар КАБ (2 взрыва).

В Зноб-Новгородской общине россияне сбросили 6 мин. Также была атака FPV-дронами (2 взрыва).

В Белопольской громаде были минометные обстрелы (8 взрывов), артобстрел (3 взрыва), обстрелы FPV-дронами (3 взрыва).

В Новослободской громаде враг сбросил 7 мин. Также нанес обстрелы FPV-дронами (2 взрыва), авиаудары КАБ (3 взрыва).

Миропольская громада: осуществлены обстрелы FPV-дронами (5 взрывов), обстрел БпЛА типа "Ланцет" (1 взрыв).

В Хотинской громаде ударил БПЛА типа "Ланцет", в Березовской зафиксирован авиаудар КАБ (2 взрыва), в Середино-Будской громаде осуществлены обстрелы FPV-дронами (3 взрыва) и в Юнаковской громаде зафиксированы авиаудары КАБ (6 взрывов).