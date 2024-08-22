Трамп після замаху закрився на новому мітингу куленепробивним склом

Дональд Трамп на мітингу. Фото зі сторінки Doug Millsу у мережі Х

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп провів перший мітинг просто неба після замаху у липні – він виступив за куленепробивним склом.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на АР

Деталі: Трамп виступав у середу в Північній Кароліні. Захід був присвячений національній безпеці.

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Колишній президент говорив з-за трибуни, оточеної куленепробивним склом, що стало частиною посилених кроків, спрямованих на забезпечення його безпеки після стрілянини у Пенсильванії 13 липня.

Також вказується, що по периметру були складені контейнери, щоб створити додаткові стіни і перекрити лінії обстрілу. На дахах працювали снайпери.

Говорячи про політику, Трамп назвав свого попередника Барака Обаму "огидним" за його коментарі напередодні ввечері на Національному з'їзді Демократичної партії.

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Він також звинуватив президента Джо Байдена і віцепрезидентку Камалу Гарріс у виведенні військ з Афганістану, а також у війнах в Україні та на Близькому Сході.

Передісторія:

Секретна служба США взяла на себе відповідальність за прогалини в системі безпеки, які зробили замах на Трампа можливим. Її директорка Кімберлі Чітл пішла у відставку.

Частину співробітників Секретної служби з охорони Джо Байдена перевели захищати Трампа.

Детально про замах на Трампа – у статті Вбивчий мітинг Дональда Трампа: як замах на кандидата підірвав політику США