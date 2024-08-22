Трамп после покушения закрылся на новом митинге пуленепробиваемым стеклом

Дональд Трамп на митинге. Фото со страницы Doug Millsу в сети Х

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп провел первый митинг под открытым небом после покушения в июле – он выступил за пуленепробиваемым стеклом.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на АР

Детали: Трамп выступал в среду в Северной Каролине. Мероприятие было посвящено национальной безопасности.

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Бывший президент говорил из-за трибуны, окруженной пуленепробиваемым стеклом, что стало частью усиленных шагов, направленных на обеспечение его безопасности после стрельбы в Пенсильвании 13 июля.

Также указывается, что по периметру были сложены контейнеры, чтобы создать дополнительные стены и перекрыть линии обстрела. На крышах работали снайперы.

Говоря о политике, Трамп назвал своего предшественника Барака Обаму "отвратительным" за его комментарии накануне вечером на Национальном съезде Демократической партии.

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Он также обвинил президента Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис в выводе войск из Афганистана, а также в войнах в Украине и на Ближнем Востоке.

Предыстория:

Секретная служба США взяла на себя ответственность за пробелы в системе безопасности, которые сделали покушение на Трампа возможным. Ее директор Кимберли Читл ушла в отставку.

Часть сотрудников Секретной службы по охране Джо Байдена перевели защищать Трампа.

Подробно о покушении на Трампа – в статье Убийственный митинг Дональда Трампа: как покушение на кандидата подорвало политику США