Трамп после покушения закрылся на новом митинге пуленепробиваемым стеклом
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп провел первый митинг под открытым небом после покушения в июле – он выступил за пуленепробиваемым стеклом.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на АР
Детали: Трамп выступал в среду в Северной Каролине. Мероприятие было посвящено национальной безопасности.
Бывший президент говорил из-за трибуны, окруженной пуленепробиваемым стеклом, что стало частью усиленных шагов, направленных на обеспечение его безопасности после стрельбы в Пенсильвании 13 июля.
Также указывается, что по периметру были сложены контейнеры, чтобы создать дополнительные стены и перекрыть линии обстрела. На крышах работали снайперы.
Говоря о политике, Трамп назвал своего предшественника Барака Обаму "отвратительным" за его комментарии накануне вечером на Национальном съезде Демократической партии.
Он также обвинил президента Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис в выводе войск из Афганистана, а также в войнах в Украине и на Ближнем Востоке.
Предыстория:
- Секретная служба США взяла на себя ответственность за пробелы в системе безопасности, которые сделали покушение на Трампа возможным. Ее директор Кимберли Читл ушла в отставку.
- Часть сотрудников Секретной службы по охране Джо Байдена перевели защищать Трампа.
Подробно о покушении на Трампа – в статье Убийственный митинг Дональда Трампа: как покушение на кандидата подорвало политику США