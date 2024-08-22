Поліція: В Одесі чоловік наставив пістолет на військових ТЦК

Одеські правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом погрози вбивством військовослужбовцям Територіального центру комплектації та соціальної допомоги.

Джерело: Нацполіція

Деталі: Подія сталася 20 серпня вдень на вулиці Акордній у Хаджибейському районі Одеси. Під час перевірки військовослужбовцями ТЦК та СП військово-облікових даних у перехожого, останній відмовився надати документи.

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У поліції кажуть, що чоловік спровокував конфлікт із військовими, погрожував їм фізичною розправою та застосуванням пістолета, який направляв на них, приставив до грудей одного з військових, а потім утік.

21 серпня поліцейські встановили правопорушника. 38-річний чоловік надавати пояснення щодо своїх дій відмовився.

У нього вилучили пістолет – попередньо пневматичний, під патрон Флобера. Зброю буде скеровано на експертизу.

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Дослівно: "За фактом погроз вбивством дізнавачі розпочали провадження за статтею 129 Кримінального кодексу України. Під процесуальним керівництвом Малиновської окружної прокуратури міста Одеси вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру".