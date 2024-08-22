Полиция: В Одессе мужчина наставил пистолет на военных ТЦК

Одесские правоохранители начали уголовное производство по факту угрозы убийством в адрес военнослужащих Территориального центра комплектации и социальной помощи.

Источник: Нацполиция

Детали: Инцидент имел место 20 августа днем на улице Аккордной в Хаджибейском районе Одессы. Во время проверки военнослужащими ТЦК и СП военно-учетных данных у прохожего, последний отказался предоставить документы.

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В полиции говорят, что мужчина спровоцировал конфликт с военными, угрожал им физической расправой и применением пистолета, который направлял на них, приставил к груди одного из военных, а затем скрылся.

21 августа полицейские установили правонарушителя. 38-летний мужчина давать объяснения относительно своих действий отказался.

У него изъяли пистолет - предварительно пневматический, под патрон Флобера. Оружие будет направлено на экспертизу.

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Дословно: "По факту угроз убийством дознаватели начали производство по статье 129 Уголовного кодекса Украины. Под процессуальным руководством Малиновской окружной прокуратуры города Одессы решается вопрос о сообщении фигуранту о подозрении".