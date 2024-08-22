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Майже 70% українців вважають, що війна згуртувала суспільство – опитування

Четвер, 22 серпня 2024, 11:52
Майже 70% українців вважають, що війна згуртувала суспільство – опитування
Фото: Getty Images

На думку переважної більшості українців, за час повномасштабної війни з Росією наше суспільство стало більш згуртованим.

Джерело: загальнонаціональне опитування Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 8 по 15 серпня 2024 року.

Деталі: Згідно з результатами опитуванням, 30% респондентів повністю переконані у тому, що суспільство згуртувалось під час повномасштабної війни, ще 39% скоріше переконані у цьому, це становить у цілому 69%.

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Натомість 24% з числа опитаних вважають, що цього не відбулося. Тих, хто не бачить більшої згуртованості  після повномасштабного вторгнення, найбільше на Півдні (32%), Сході (29%), Заході (26%), а найменше в Центрі (18%).

 

Довідково: Опитування методом face-to-face проводилося лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії) за стратифікованою багатоступеневою  вибіркою  із застосуванням випадкового відбору на перших етапах формування вибірки та квотного методу відбору респондентів на заключному етапі (коли здійснювався відбір респондентів  за статево-віковими квотами). 

Структура вибіркової сукупності відтворює демографічну структуру дорослого населення територій, на яких проводилося опитування, станом на початок 2022 року (за віком, статтю, типом поселення). 

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Всього було опитано 2017 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Водночас, додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема, вимушеною евакуацією мільйонів громадян.

опитуванняУкраїнавійна
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