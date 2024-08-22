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Почти 70% украинцев считают, что война сплотила общество – опрос

Четверг, 22 августа 2024, 11:52
Почти 70% украинцев считают, что война сплотила общество – опрос
Фото: Getty Images

По мнению подавляющего большинства украинцев, за время полномасштабной войны с Россией наше общество стало более сплоченным.

Источник: общенациональный опрос Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 8 по 15 августа 2024 года.

Детали: Согласно результатам опроса, 30% респондентов полностью убеждены в том, что общество сплотилось во время полномасштабной войны, еще 39% скорее убеждены в этом, это составляет в целом 69%.

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Зато 24% из числа опрошенных считают, что этого не произошло. Тех, кто не видит большей сплоченности после полномасштабного вторжения, больше всего на Юге (32%), Востоке (29%), Западе (26%), а меньше всего в Центре (18%).

 

Справка: Опрос методом face-to-face проводился только на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия) по стратифицированной многоступенчатой выборке с применением случайного отбора на первых этапах формирования выборки и квотного метода отбора респондентов на заключительном этапе (когда осуществлялся отбор респондентов по половозрастным квотам). 

Структура выборочной совокупности воспроизводит демографическую структуру взрослого населения территорий, на которых проводился опрос, по состоянию на начало 2022 года (по возрасту, полу, типу поселения). 

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Всего было опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. В то же время, дополнительные систематические отклонения выборки могут быть обусловлены последствиями российской агрессии, в частности, вынужденной эвакуацией миллионов граждан.

опросУкраинавойна
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