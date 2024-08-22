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Опитування: 76% українців переконані, що росіяни не сприймають Україну як незалежну державу

Станіслав ПогоріловЧетвер, 22 серпня 2024, 12:54
Опитування: 76% українців переконані, що росіяни не сприймають Україну як незалежну державу
Ілюстративне фото Getty Images

За даними опитування, 76% українців переконані, що  росіяни не сприймають Україну як незалежну суверенну державу.

Джерело: загальнонаціональне опитування Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 8 по 15 серпня 2024 року.

Деталі: На питання "Чи сприймають росіяни Україну як незалежну суверенну державу?", 43% респондентів однозначно відповіли , що "ні", ще 33% - "скоріше ні".

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За даними соціологів, причому такі оцінки переважають серед усіх соціально-демографічних груп респондентів, незалежно від їхнього віку, статі, типу населеного пункту, рівня освіти та доходів.

В регіональному розрізі  думка про те, що росіяни не сприймають  Україну як незалежну і суверенну державу, так само домінує в усіх макрорегіонах,  однак  показники дещо відрізняються.

Так, найбільше це переконання поширене  в Центрі (80,5%) та на Заході (78%) і дещо  рідше згадується на Півдні (72%) та Сході (66%), хоча і там становить абсолютну  більшість.

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ДовідковоОпитування методом face-to-face проводилося лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії) за стратифікованою багатоступеневою  вибіркою  із застосуванням випадкового відбору на перших етапах формування вибірки та квотного методу відбору респондентів на заключному етапі (коли здійснювався відбір респондентів  за статево-віковими квотами). 

Структура вибіркової сукупності відтворює демографічну структуру дорослого населення територій, на яких проводилося опитування, станом на початок 2022 року (за віком, статтю, типом поселення). 

Всього було опитано 2017 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Водночас, додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема, вимушеною евакуацією мільйонів громадян.

РосіяУкраїнаопитування
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