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Опрос: 76% украинцев убеждены, что россияне не воспринимают Украину как независимое государство

Станислав ПогориловЧетверг, 22 августа 2024, 12:54
Опрос: 76% украинцев убеждены, что россияне не воспринимают Украину как независимое государство
Иллюстративное фото Getty Images

По данным опроса, 76% украинцев убеждены, что россияне не воспринимают Украину как независимое суверенное государство.

Источник: общенациональный опрос Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 8 по 15 августа 2024 года.

Детали: На вопрос "Воспринимают ли россияне Украину как независимое суверенное государство?", 43% респондентов однозначно ответили, что "нет", еще 33% - "скорее нет".

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По данным социологов, причем такие оценки преобладают среди всех социально-демографических групп респондентов, независимо от их возраста, пола, типа населенного пункта, уровня образования и доходов.

В региональном разрезе мнение о том, что россияне не воспринимают Украину как независимое и суверенное государство, так же доминирует во всех макрорегионах, однако показатели несколько отличаются.

Так, больше всего это убеждение распространено в Центре (80,5%) и на Западе (78%) и несколько реже упоминается на Юге (72%) и Востоке (66%), хотя и там составляет абсолютное большинство.

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СправкаОпрос методом face-to-face проводился только на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия) по стратифицированной многоступенчатой выборке с применением случайного отбора на первых этапах формирования выборки и квотного метода отбора респондентов на заключительном этапе (когда осуществлялся отбор респондентов по половозрастным квотам). 

Структура выборочной совокупности воспроизводит демографическую структуру взрослого населения территорий, на которых проводился опрос, по состоянию на начало 2022 года (по возрасту, полу, типу поселения). 

Всего было опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. В то же время, дополнительные систематические отклонения выборки могут быть обусловлены последствиями российской агрессии, в частности, вынужденной эвакуацией миллионов граждан.

РосcияУкраинаопрос
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