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Спека, місцями – гроза: синоптики дали прогноз на найближчі дні

Валентина РоманенкоЧетвер, 22 серпня 2024, 13:19
Спека, місцями – гроза: синоптики дали прогноз на найближчі дні
фото Дарини Важинської

Найближчі дні в Україні будуть спекотними, місцями очікується короткочасний дощ із грозами.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: Короткочасний дощ і гроза очікуються подекуди у східних і південно-східних областях України в п'ятницю, в інших регіонах без опадів.

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Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура у Вінницькій, Черкаській, західних і північних областях України вночі 12-17°, вдень 23-28°; на решті території вночі 17-22°, вдень 29-34°, місцями сильна спека 35°.

У Києві 23 серпня без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 25-27°.

У суботу вночі по всій Україні опадів не очікують, удень лише в Запорізькій і східних областях місцями короткочасний дощ, гроза.

ВІДЕО ДНЯ

Вітер переважно північно-східний, 3-8 м/с. Температура у Дніпропетровській, південних та східних областях України вночі 18-23°, вдень 29-34°, на решті території вночі 12-17°, вдень 25-30°.

У столиці 24 серпня без опадів. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 26-28°.

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