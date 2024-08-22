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Жара, местами – гроза: синоптики поделились прогнозом на ближайшие дни

Валентина РоманенкоЧетверг, 22 августа 2024, 13:19
Жара, местами – гроза: синоптики поделились прогнозом на ближайшие дни
фото Дарины Важинской

Ближайшие дни в Украине будут жаркими, местами ожидается кратковременный дождь с грозами.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: Кратковременный дождь и гроза ожидаются местами в восточных и юго-восточных областях Украины в пятницу, в остальных регионах без осадков.

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Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура в Винницкой, Черкасской, западных и северных областях Украины ночью 12-17°, днем 23-28°; на остальной территории ночью 17-22°, днем 29-34°, местами сильная жара 35°.

В Киеве 23 августа без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 25-27°.

В субботу ночью по всей Украине осадков не ожидают, днем лишь в Запорожской и восточных областях местами кратковременный дождь, гроза.

ВИДЕО ДНЯ

Ветер преимущественно северо-восточный, 3-8 м/с. Температура в Днепропетровской, южных и восточных областях Украины ночью 18-23°, днем 29-34°, на остальной территории ночью 12-17°, днем 25-30°.

В столице 24 августа без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-16°, днем 26-28°.

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