Окупанти скинули КАБи на Сумщину – убили 2 цивільних

Наслідки російських ударів по Сумщині. Фото ілюстративне з Facebook прокуратури

Дві людини загинули та ще одна дістала поранення у результаті російських ударів по Сумській області вдень 22 серпня.

Джерело: Сумська обласна прокуратура у Telegram

Дослівно прокуратура: "22 серпня близько 13:00… окупанти скинули на цивільну інфраструктуру Есманьської громади Шосткинського району два КАБи.



Унаслідок атаки окупантів загинуло двоє цивільних чоловіків, яким 74 та 67 років, дружина одного із загиблих отримала поранення та була госпіталізована".

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Деталі: За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним убивством) ККУ.



Правоохоронці документують наслідки обстрілу.