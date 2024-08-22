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Оккупанты сбросили КАБы на Сумщину – убили 2 гражданских

Ирина БалачукЧетверг, 22 августа 2024, 15:16
Оккупанты сбросили КАБы на Сумщину – убили 2 гражданских
Последствия российских ударов по Сумской области. Фото иллюстративное из Facebook прокуратуры

Два человека погибли и еще один получил ранения в результате российских ударов по Сумской области днем 22 августа.

Источник: Сумская областная прокуратура в Telegram

Дословно прокуратура: "22 августа около 13:00 ... оккупанты сбросили на гражданскую инфраструктуру Есманьской общины Шосткинского района два КАБа.

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В результате атаки оккупантов погибли двое гражданских мужчин, которым 74 и 67 лет, жена одного из погибших получила ранения и была госпитализирована".

Детали: По данному факту открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством) УК.

Правоохранители документируют последствия обстрела.

Сумская областьвойнажертвы
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