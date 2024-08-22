Оккупанты сбросили КАБы на Сумщину – убили 2 гражданских
Четверг, 22 августа 2024, 15:16
Два человека погибли и еще один получил ранения в результате российских ударов по Сумской области днем 22 августа.
Источник: Сумская областная прокуратура в Telegram
Дословно прокуратура: "22 августа около 13:00 ... оккупанты сбросили на гражданскую инфраструктуру Есманьской общины Шосткинского района два КАБа.
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В результате атаки оккупантов погибли двое гражданских мужчин, которым 74 и 67 лет, жена одного из погибших получила ранения и была госпитализирована".
Детали: По данному факту открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством) УК.
Правоохранители документируют последствия обстрела.