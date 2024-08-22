Поліція гарантує безпеку в дні Прапора та Незалежності

Національна поліція офіційно заявила, що готова забезпечити безпеку під час відзначення Дня Державного Прапора та Дня Незалежності України.

Джерело: Нацпол у соцмережах

Деталі: У відомстві повідомили, що на території держави, крім Донецької, Луганської, Сумської та Херсонської областей, очікується проведення 486 заходів з нагоди державних свят.

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Дослівно: "Усі підрозділи Нацполіції готові до забезпечення заходів посиленої безпеки в умовах воєнного стану".

Деталі: Начальник поліцейського департаменту превентивної діяльності Максим Ахрамєєв наголосив, що в ці дні існує висока ймовірність завдання країною-агресором чисельних ракетних обстрілів по території України, тому необхідно особливу увагу приділяти чіткому алгоритму дій під час сигналів "Повітряна тривога" або "Ракетна небезпека".

До забезпечення посилених заходів безпеки будуть залучені наряди поліції, слідчо-оперативні групи, групи вибухотехніків, кінологів та інші служби.

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Нацполіція також звертається до громадян з проханням самостійно дбати про свою безпеку, реагувати на сигнали тривоги, перебувати в укриттях під час їхніх сигналів, не чіпати підозрілі предмети, повідомляти до поліції про порушення правопорядку.

День Прапора в Україні святкують 23 серпня, День Незалежності – 24-го.