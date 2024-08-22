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Полиция гарантирует безопасность в дни Флага и Независимости

Евгений КизиловЧетверг, 22 августа 2024, 16:18
Полиция гарантирует безопасность в дни Флага и Независимости

Национальная полиция официально заявила, что готова обеспечить безопасность во время празднования Дня Государственного Флага и Дня Независимости Украины.

Источник: Нацпол в соцсетях

Детали: В ведомстве сообщили, что на территории государства, кроме Донецкой, Луганской, Сумской и Херсонской областей, ожидается проведение 486 мероприятий по случаю государственных праздников.

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Дословно: "Все подразделения Нацполиции готовы к обеспечению мер усиленной безопасности в условиях военного положения".

Детали: Начальник полицейского департамента превентивной деятельности Максим Ахрамеев отметил, что в эти дни существует высокая вероятность нанесения страной-агрессором многочисленных ракетных обстрелов по территории Украины, поэтому необходимо особое внимание уделять четкому алгоритму действий во время сигналов "Воздушная тревога" или "Ракетная опасность".

К обеспечению усиленных мер безопасности будут привлечены наряды полиции, следственно-оперативные группы, группы взрывотехников, кинологов и другие службы. 

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Нацполиция также обращается к гражданам с просьбой самостоятельно заботиться о своей безопасности, реагировать на сигналы тревоги, находиться в укрытиях во время их сигналов, не трогать подозрительные предметы, сообщать в полицию о нарушении правопорядка.

День Флага в Украине празднуют 23 августа, День Независимости - 24-го.

празднованияполиция
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