МЗС створить систему е-Консул, яка полегшить життя українців закордоном – Кулеба

МЗС планує запустити інформаційно-комунікаційну систему "е-Консул", яка зробить сервіси відомства доступнішими для українців закордоном – Кабінет міністрів ухвалив відповідну постанову, а саму систему вже тестують.

Джерело: сайт МЗС

Пряма мова міністра закордонних справ Дмитра Кулеби: "Рішення уряду стало результатом системної роботи МЗС із цифровізації та модернізації консульських послуг і створило цілу низку нових можливостей. Фахівці МЗС вже працюють над тим, щоб якнайшвидше втілити їх. Модернізована система е-Консул зробить сервіси МЗС доступнішими та швидшими для більшої кількості громадян України за кордоном".

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Деталі: За його словами, деякі консульські дії повністю перейдуть в онлайн і не треба буде навіть іти до консульського відділу.

А інші, переконує міністр, можна буде здійснити значно швидше та простіше, бо документи будуть підтягуватися з державних реєстрів автоматично.

Наразі МЗС вже створило цифрову платформу, на якій в закритому режимі тестують оновлену електронну чергу, електронні кабінети заявника та консула, автоматизовані пілотні послуги у сфері нотаріату, оформлення довідок тощо.

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Також повідомляється, що міністерство продовжує працювати над підключенням системи до державних реєстрів та інформаційних баз. В МЗС кажуть, що це дозволить скоротити операційний час надання громадянам послуг на 30-80%, залежно від типу послуги.

Очікується, що система запрацює вже цього року. Нині вона проходить необхідні безпекові перевірки, тестування на наявність вразливостей, міцність алгоритмів шифрування даних та стійкість до пікових навантажень.

МЗС каже, що планує нарощувати темпи цифровізації консульської сфери і наступного року. Зокрема, хочуть збільшувати частку дистанційних послуг, інтегрувати онлайн-платежі, шеринг документів у Дії тощо.

Міністерство наголошує, що потреба у модернізації системи "е-Консул" постала особливо гостро під час війни, оскільки нині за кордоном перебуває близько 7,5 мільйонів громадян України, більша частина з яких виїхали вимушено через російське вторгнення.