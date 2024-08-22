Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

МИД создаст систему е-Консул, которая облегчит жизнь украинцев за рубежом – Кулеба

Ирина БалачукЧетверг, 22 августа 2024, 16:19
МИД создаст систему е-Консул, которая облегчит жизнь украинцев за рубежом – Кулеба
Фото иллюстративное с pixabay.com

МИД планируют запустить информационно-коммуникационную систему "е-Консул", которая сделает сервисы ведомства более доступными для украинцев за рубежом – Кабинет министров принял соответствующее постановление, а саму систему уже тестируют.

Источник: сайт МИД

Прямая речь министра иностранных дел Дмитрия Кулебы: "Решение правительства стало результатом системной работы МИД по цифровизации и модернизации консульских услуг и создало целый ряд новых возможностей. Специалисты МИД уже работают над тем, чтобы как можно быстрее воплотить их. Модернизированная система е-Консул сделает сервисы МИД более доступными и быстрыми для большего количества граждан Украины за рубежом".

Реклама:

Детали: По его словам, некоторые консульские действия полностью перейдут в онлайн и не надо будет даже идти в консульский отдел.

А другие, убеждает министр, можно будет осуществить значительно быстрее и проще, потому что документы будут подтягиваться из государственных реестров автоматически.

Сейчас МИД уже создало цифровую платформу, на которой в закрытом режиме тестируют обновленную электронную очередь, электронные кабинеты заявителя и консула, автоматизированные пилотные услуги в сфере нотариата, оформление справок и тому подобное.

ВИДЕО ДНЯ

Также сообщается, что министерство продолжает работать над подключением системы к государственным реестрам и информационным базам. В МИД говорят, что это позволит сократить операционное время предоставления гражданам услуг на 30-80%, в зависимости от типа услуги.

Ожидается, что система заработает уже в этом году. Сейчас она проходит необходимые проверки безопасности, тестирование на наличие уязвимостей, прочность алгоритмов шифрования данных и устойчивость к пиковым нагрузкам.

МИД говорит, что планирует наращивать темпы цифровизации консульской сферы и в следующем году. В частности, хотят увеличивать долю дистанционных услуг, интегрировать онлайн-платежи, шеринг документов в Дії и тому подобное.

Министерство отмечает, что потребность в модернизации системы "е-Консул" встала особенно остро во время войны, поскольку сейчас за рубежом находится около 7,5 миллионов граждан Украины, большая часть из которых выехали вынужденно из-за российского вторжения. 

МИДукраинцы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил Олещука с должности командующего Воздушных сил

Туск: Украина не будет членом ЕС, если не урегулирует исторические проблемные вопросы с Польшей

Готовится увольнение главы "Укрэнерго" Кудрицкого – источники

МИД Украины призвал Монголию арестовать Путина во время его визита по ордеру МУС

Подоляк опроверг собственное заявление об остановке транзита российской нефти

обновлено, видеоВ Харькове количество погибших от российского удара возросло до 5, еще 47 человек ранены

Все новости...
МИД
МИД о якобы прекращении немецкой помощи Украине: Это манипуляция
В МИД опровергли заявления пропагандистов РФ о якобы украинских намерениях применить "грязные бомбы"
МИД: Разрыв дипотношений с Мали и Нигером не повлияет на развитие отношений с другими странами Африки
Последние новости
03:06
велоспорт37-летний Вудс выиграл 13-й горный этап Вуэльты-2024
02:48
На Киевщине работает ПВО, в столице объявили третью за ночь воздушную тревогу
02:30
обновляется от 00:10Вражеские беспилотники атакуют Украину
01:30
видеоКличко: По обновленному участку между станциями метро "Лыбедская" – "Демеевская" прошел пробный поезд
01:12
Украинский легкоатлет завоевал бронзу на этапе Бриллиантовой лиги
01:02
теннисРассыпалась в решающем сете: Костюк уступила Наварро на US Open-2024
00:54
Враг оккупировал Карловку в Донецкой области – DeepState
00:53
Военный учет без ВЛК и повестки в новые адреса: что изменилось в мобилизационных правилах
00:20
ОбновленоВ Киеве объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики
23:47
теннисСвитолина уступила третьей ракетке мира на US Open-2024
Все новости...
Реклама:
Реклама: