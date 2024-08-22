МИД создаст систему е-Консул, которая облегчит жизнь украинцев за рубежом – Кулеба

МИД планируют запустить информационно-коммуникационную систему "е-Консул", которая сделает сервисы ведомства более доступными для украинцев за рубежом – Кабинет министров принял соответствующее постановление, а саму систему уже тестируют.

Источник: сайт МИД

Прямая речь министра иностранных дел Дмитрия Кулебы: "Решение правительства стало результатом системной работы МИД по цифровизации и модернизации консульских услуг и создало целый ряд новых возможностей. Специалисты МИД уже работают над тем, чтобы как можно быстрее воплотить их. Модернизированная система е-Консул сделает сервисы МИД более доступными и быстрыми для большего количества граждан Украины за рубежом".

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Детали: По его словам, некоторые консульские действия полностью перейдут в онлайн и не надо будет даже идти в консульский отдел.

А другие, убеждает министр, можно будет осуществить значительно быстрее и проще, потому что документы будут подтягиваться из государственных реестров автоматически.

Сейчас МИД уже создало цифровую платформу, на которой в закрытом режиме тестируют обновленную электронную очередь, электронные кабинеты заявителя и консула, автоматизированные пилотные услуги в сфере нотариата, оформление справок и тому подобное.

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Также сообщается, что министерство продолжает работать над подключением системы к государственным реестрам и информационным базам. В МИД говорят, что это позволит сократить операционное время предоставления гражданам услуг на 30-80%, в зависимости от типа услуги.

Ожидается, что система заработает уже в этом году. Сейчас она проходит необходимые проверки безопасности, тестирование на наличие уязвимостей, прочность алгоритмов шифрования данных и устойчивость к пиковым нагрузкам.

МИД говорит, что планирует наращивать темпы цифровизации консульской сферы и в следующем году. В частности, хотят увеличивать долю дистанционных услуг, интегрировать онлайн-платежи, шеринг документов в Дії и тому подобное.

Министерство отмечает, что потребность в модернизации системы "е-Консул" встала особенно остро во время войны, поскольку сейчас за рубежом находится около 7,5 миллионов граждан Украины, большая часть из которых выехали вынужденно из-за российского вторжения.