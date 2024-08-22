У Фінляндії можуть запровадити повну заборону на купівлю нерухомості росіянами

Міністерство оборони Фінляндії завершило розробку законопроєкту, який пропонує повністю заборонити операції з нерухомістю в країні для російських громадян та юридичних осіб.

Джерело: голова фінського Міноборони Антті Хяккянен, якого цитує Iltalehti, "Європейська правда"

Деталі: Як пояснив Хяккянен, купівля нерухомості у Фінляндії є частиною спроб Росії вплинути на фінську владу, а її заборона також виправдана з огляду на повномасштабну російську агресію проти України.

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"Ми підготували законопроєкт про повну заборону на операції з російською нерухомістю. Як виняток, громадянам Росії, які проживають у Фінляндії з посвідкою на постійне проживання, буде дозволено купувати нерухомість. В іншому випадку буде повна заборона", – додав він.

У разі ухвалення законопроєкту громадянам Росії більше не буде дозволено купувати, наприклад, окремі будинки, дачі, землю, комерційну нерухомість і склади у Фінляндії.

"Я вважаю, що існує потреба в повній забороні. Юридичне обґрунтування полягає в тому, що особи чи компанії з країни, яка перебуває у стані війни, тобто Росії, не можуть купувати нерухомість у Фінляндії", – вважає фінський міністр оборони.

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