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В Финляндии могут ввести полный запрет на покупку недвижимости россиянами

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоЧетверг, 22 августа 2024, 16:28
В Финляндии могут ввести полный запрет на покупку недвижимости россиянами
иллюстративное фото Unsplash

Министерство обороны Финляндии завершило разработку законопроекта, который предлагает полностью запретить операции с недвижимостью в стране для российских граждан и юридических лиц.

Источник: глава финского Минобороны Антти Хяккянен, которого цитирует Iltalehti, "Европейская правда"

Детали: Как пояснил Хяккянен, покупка недвижимости в Финляндии является частью попыток России повлиять на финскую власть, а ее запрет также оправдан, учитывая полномасштабную российскую агрессию против Украины.

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"Мы подготовили законопроект о полном запрете на операции с российской недвижимостью. В качестве исключения гражданам России, проживающим в Финляндии с постоянным видом на жительство, будет разрешено покупать недвижимость. В противном случае будет полный запрет", – добавил он.

В случае принятия законопроекта гражданам России больше не будет разрешено покупать, например, отдельные дома, дачи, землю, коммерческую недвижимость и склады в Финляндии.

"Я считаю, что существует потребность в полном запрете. Юридическое обоснование заключается в том, что лица или компании из страны, которая находится в состоянии войны, то есть России, не могут покупать недвижимость в Финляндии", – считает финский министр обороны.

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Предыстория:

  • В Финляндии еще с 2020 года для покупки недвижимости иностранцами требуется одобрение Министерства обороны.
  • Министерство обороны Финляндии обосновывает негативные решения о разрешении на покупку недвижимости, среди прочего, угрозами национальной обороне или защиты территориальной целостности.
  • В начале года финское правительство инициировало законопроект, который запретит покупку недвижимости для граждан России.

ФинляндиянедвижимостьРосcия
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