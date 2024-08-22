У Німеччині розслідують можливу причетність Росії до прольоту дронів над місцевою АЕС - Bild

Прокуратура міста Брюнсбютель, що на півночі Німеччини, розслідує інцидент із прольотом неопізнаних БПЛА над зупиненою атомною електростанцією.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на таблоїд Bild

Деталі: За інформацією видання, принаймні з 8 серпня у Брюнсбютелі фіксували проліт дронів на високій швидкості над зоною, де розташовані зупинена атомна електростанція, термінал скрапленого природного газу та хімічні заводи.

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Серед іншого, один безпілотник, який летів зі швидкістю понад 100 кілометрів на годину, помітили в небі над АЕС пізно ввечері 20 серпня. У внутрішньому звіті поліції стверджувалось, що "безпольотну зону було порушено кілька разів".

Останній інцидент із дронами стався 22 серпня, після чого поліція Шлезвіг-Гольштейну (федеральна земля, де розташоване місто) привела в бойову готовність частину співробітників.

За попередньою версією спецслужб, дрони над Брюнсбютелєм можуть запускати російські агенти із суден у Північному морі в диверсійних цілях. Припускається, що йдеться про дрони "Орлан-10" із радіусом дії 500-600 кілометрів і швидкістю понад 100 км/год.

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Старший прокурор Фленсбурга Бернд Вінтерфельд підтвердив Bild, що ведеться попереднє розслідування "за підозрою в агентурній діяльності з метою саботажу у зв'язку з неодноразовими польотами безпілотників над найважливішими об'єктами інфраструктури у Шлезвіг-Гольштейні".

За останні місяці в Німеччині не раз повідомлялось про спроби диверсій на об’єктах інфраструктури та військових об’єктах.

Крім того, в Німеччині за українськими солдатами під час тренувань стежили невідомі безпілотники.А цього року двох німецько-російських громадян заарештували за підозрою у підготовці диверсії на американській базі в Баварії.