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В Германии расследуют возможную причастность России к пролету дронов над немецкой АЭС - Bild

Олег Павлюк, Евгений КизиловЧетверг, 22 августа 2024, 16:46
В Германии расследуют возможную причастность России к пролету дронов над немецкой АЭС - Bild
Промзона, над которой летали дроны. фото: picture alliance

Прокуратура города Брюнсбютель, что на севере Германии, расследует инцидент с пролетом неопознанных БПЛА над остановленной атомной электростанцией.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на таблоид Bild

Детали: По информации издания, по крайней мере с 8 августа во Брюнсбютеле фиксировали пролет дронов на высокой скорости над зоной, где расположены остановленная атомная электростанция, терминал сжиженного природного газа и химические заводы.

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Среди прочего, один беспилотник, летевший со скоростью более 100 километров в час, заметили в небе над АЭС поздно вечером 20 августа. Во внутреннем отчете полиции утверждалось, что "бесполетная зона была нарушена несколько раз".

Последний инцидент с дронами произошел 22 августа, после чего полиция Шлезвиг-Гольштейна привела в боевую готовность часть сотрудников.

По предварительной версии спецслужб, дроны над Брюнсбютеллем могут запускать российские агенты с судов в Северном море в диверсионных целях. Предполагается, что речь идет о дронах "Орлан-10" с радиусом действия 500-600 километров и скоростью более 100 км/ч.

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Старший прокурор Фленсбурга Бернд Винтерфельд подтвердил Bild, что ведется предварительное расследование "по подозрению в агентурной деятельности с целью саботажа в связи с неоднократными полетами беспилотников над важнейшими объектами инфраструктуры в Шлезвиг-Гольштейне".

За последние месяцы в Германии не раз сообщалось о попытках диверсий на объектах инфраструктуры и военных объектах.

Кроме того, в Германии за украинскими солдатами во время тренировок следили неизвестные беспилотники, а в этом году двух немецко-российских граждан арестовали по подозрению в подготовке диверсии на американской базе в Баварии.

ГерманияРосcияАЭСбеспилотники
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