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В уряді Угорщини хочуть від України "припинення вогню" на Курщині

Олег Павлюк, Євген КізіловЧетвер, 22 серпня 2024, 17:15
В уряді Угорщини хочуть від України припинення вогню на Курщині
Гергей Гуяш. фото: hungary today

Очільник апарату прем’єр-міністра Угорщини Гергей Гуяш закликав до припинення вогню, коментуючи операцію Збройних сил України в Курській області Росії.

Джерело: портал Telex, повідомляє "Європейська правда".

Деталі: На прохання прокоментувати операцію ЗСУ на Курщині Гуяш сказав, що угорський уряд "залишається прихильником миру".

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"Україна вже не просто обороняється, а переходить у наступ. Ми хочемо припинення вогню і миру", – сказав він.

Представник уряду Угорщини також закликав Україну та Росію не забувати, що вони також несуть відповідальність за енергетичну безпеку Європи. Він мав на увазі транспортування російських нафти й газу через українську територію.

Угорський уряд послідовно виступає за "перемир’я" та "припинення вогню" й проти надання Україні військової допомоги – як на національному рівні, так і на рівні Євросоюзу.

ВІДЕО ДНЯ

На початку липня прем’єр Угорщини Віктор Орбан навіть поїхав у самопроголошену "мирну місію" в Україну, Росію та Китай, наразившись на критику в ЄС.

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УгорщинаКурська область УкраїнаЗбройні сили
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