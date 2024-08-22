В правительстве Венгрии хотят от Украины "прекращения огня" на Курщине

Глава аппарата премьер-министра Венгрии Гергей Гуяш призвал к прекращению огня, комментируя операцию Вооруженных сил Украины в Курской области России.

Источник: портал Telex, сообщает "Европейская правда"

Детали: На просьбу прокомментировать операцию ВСУ в Курской области Гуйяш сказал, что венгерское правительство "остается сторонником мира".

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"Украина уже не просто обороняется, а переходит в наступление. Мы хотим прекращения огня и мира", – сказал он.

Представитель правительства Венгрии также призвал Украину и Россию не забывать, что они также несут ответственность за энергетическую безопасность Европы. Он имел в виду транспортировку российских нефти и газа через украинскую территорию.

Венгерское правительство последовательно выступает за "перемирие" и "прекращение огня" и против предоставления Украине военной помощи – как на национальном уровне, так и на уровне Евросоюза.

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В начале июля премьер Венгрии Виктор Орбан даже поехал в самопровозглашенную "мирную миссию" в Украину, Россию и Китай, столкнувшись с критикой в ЕС.

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