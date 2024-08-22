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Як Дарт Вейдер: німецький корвет зайшов у порт Лондона під "Імперський марш" із "Зоряних війн"

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 22 серпня 2024, 18:16
Як Дарт Вейдер: німецький корвет зайшов у порт Лондона під Імперський марш із Зоряних війн
ілюстративне фото від Getty Images

Корвет класу "Брауншвейг" німецького Військово-Морського флоту прибув до Лондона під звуки "Імперського маршу", який у фільмі "Зоряні війни" супроводжує сцени з головним лиходієм Дартом Вейдером.

Джерело: німецьке видання Spiegel та британське BBC, пише "Європейська правда"

Деталі: Телерадіокомпанія BBC опублікувала кадри, на якому корвет "Брауншвейг" буксирують заднім ходом через Темзу біля Тауерського мосту. На палубі видно моряків та чути "Імперський марш" із саундтреку до фільму "Зоряні війни".

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Речник німецького ВМС пояснив журналістам, що вибір музики був за капітаном та не мав "жодного глибинного сенсу".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, 17 серпня близько 100 пожежників виїхали на ліквідацію пожежі в Сомерсет-хаусі в центрі Лондона.

Наступного дня у німецькому Лейпцигу сталась пожежа на оглядовому колесі, внаслідок чого постраждали понад 30 осіб.

Велика БританіяНімеччинакурйозкіно
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