Як Дарт Вейдер: німецький корвет зайшов у порт Лондона під "Імперський марш" із "Зоряних війн"

Корвет класу "Брауншвейг" німецького Військово-Морського флоту прибув до Лондона під звуки "Імперського маршу", який у фільмі "Зоряні війни" супроводжує сцени з головним лиходієм Дартом Вейдером.

Джерело: німецьке видання Spiegel та британське BBC, пише "Європейська правда"

Деталі: Телерадіокомпанія BBC опублікувала кадри, на якому корвет "Брауншвейг" буксирують заднім ходом через Темзу біля Тауерського мосту. На палубі видно моряків та чути "Імперський марш" із саундтреку до фільму "Зоряні війни".

So, this happened on the Thames ... 😂 Sound on! pic.twitter.com/iuEg6RnXZv