Как Дарт Вейдер: немецкий корвет зашел в порт Лондона под "Имперский марш" из "Звездных войн"

Корвет класса "Брауншвейг" немецкого Военно-Морского флота прибыл в Лондон под звуки "Имперского марша", который в фильме "Звездные войны" сопровождает сцены с главным злодеем Дартом Вейдером.

Источник: немецкое издание Spiegel и британское BBC, пишет "Европейская правда"

Детали: Телерадиокомпания BBC опубликовала кадры, на котором корвет "Брауншвейг" буксируют задним ходом через Темзу у Тауэрского моста. На палубе видно моряков и слышен "Имперский марш" из саундтрека к фильму "Звездные войны".

So, this happened on the Thames ... 😂 Sound on! pic.twitter.com/iuEg6RnXZv