Как Дарт Вейдер: немецкий корвет зашел в порт Лондона под "Имперский марш" из "Звездных войн"

Корвет класса "Брауншвейг" немецкого Военно-Морского флота прибыл в Лондон под звуки "Имперского марша", который в фильме "Звездные войны" сопровождает сцены с главным злодеем Дартом Вейдером.

Источник: немецкое издание Spiegel и британское BBC, пишет "Европейская правда"

Детали: Телерадиокомпания BBC опубликовала кадры, на котором корвет "Брауншвейг" буксируют задним ходом через Темзу у Тауэрского моста. На палубе видно моряков и слышен "Имперский марш" из саундтрека к фильму "Звездные войны".

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So, this happened on the Thames ... 😂 Sound on! pic.twitter.com/iuEg6RnXZv — BBC London (@BBCLondonNews) August 21, 2024

Представитель немецкого ВМС объяснил журналистам, что выбор музыки был за капитаном и не имел "никакого глубинного смысла".

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Напомним, 17 августа около 100 пожарных выехали на ликвидацию пожара в Сомерсет-хаусе в центре Лондона.

На следующий день в немецком Лейпциге произошел пожар на колесе обозрения, в результате чего пострадали более 30 человек.