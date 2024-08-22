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Как Дарт Вейдер: немецкий корвет зашел в порт Лондона под "Имперский марш" из "Звездных войн"

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 22 августа 2024, 18:16
Как Дарт Вейдер: немецкий корвет зашел в порт Лондона под Имперский марш из Звездных войн
иллюстративное фото от Getty Images

Корвет класса "Брауншвейг" немецкого Военно-Морского флота прибыл в Лондон под звуки "Имперского марша", который в фильме "Звездные войны" сопровождает сцены с главным злодеем Дартом Вейдером.

Источник: немецкое издание Spiegel и британское BBC, пишет "Европейская правда"

Детали: Телерадиокомпания BBC опубликовала кадры, на котором корвет "Брауншвейг" буксируют задним ходом через Темзу у Тауэрского моста. На палубе видно моряков и слышен "Имперский марш" из саундтрека к фильму "Звездные войны".

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Представитель немецкого ВМС объяснил журналистам, что выбор музыки был за капитаном и не имел "никакого глубинного смысла".

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, 17 августа около 100 пожарных выехали на ликвидацию пожара в Сомерсет-хаусе в центре Лондона.

На следующий день в немецком Лейпциге произошел пожар на колесе обозрения, в результате чего пострадали более 30 человек.

ВеликобританияГерманиякурьезкино
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