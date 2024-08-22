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Зеленський доручив уряду затвердити Національну стратегію ветеранської політики

Тетяна ОлійникЧетвер, 22 серпня 2024, 19:05
Зеленський доручив уряду затвердити Національну стратегію ветеранської політики
Зеленський на VII Міжнародному ветеранському форумі. Фото - ОП

Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів затвердити Національну стратегію ветеранської політики та Стратегію формування системи переходу від військової служби до цивільного життя.

Джерело: виступ Зеленського на VII Міжнародному ветеранському форумі, указ на сайті ОП

Деталі: За словами глави держави, деталі стратегії згодом мають представити урядовці. Він також відзначив, що сподівається на те, що ветерани зміцнюватимуть подальший розвиток України.

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Пряма мова: "Так має бути, бо це правильно й потрібно для держави, для всіх наших людей, для нашого розвитку, щоб ветеранська спільнота України була цілковито інтегрована в суспільне життя і щоб ветерани, які бачать себе провідниками змін, справді могли стати одним із найнадійніших джерел сили для України після цієї війни.

Саме з цією метою має бути організована державна політика – українська ветеранська політика. Ключовий сенс такої політики героїв – це шана до захисників і захисниць України, їх захист, реальна підтримка – дієва, без бюрократії, та рівною мірою з шаною – справжні можливості й надалі реалізувати себе заради України й українців та заради свого власного розвитку, заради своєї сім’ї, своєї громади та всієї нашої держави. Я дуже розраховую, що саме так розумітимуть свої завдання у справах ветеранів усі структури нашої влади – і міністерство та уряд загалом, і місцева влада в регіонах, містах і громадах".

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Деталі: Зеленський 22 серпня видав указ про невідкладні заходи щодо підтримки ветеранів війни, членів їх сімей, членів сімей загиблих померлих ветеранів війни, членів сімей загиблих захисників і захисниць України.

У ньому йдеться, що Кабінет Міністрів має вжити заходів щодо функціонування ветеранських просторів, зокрема, для ефективної реінтеграції ветеранів війни, комплексної реабілітації, надання інформаційно-консультативної, правової підтримки ветеранам війни, членам їх сімей.

Також президент доручив опрацювати питання утворення консультативно-аналітичного центру "Єдина ветеранська лінія" для забезпечення надання ветеранам війни та членам їх сімей, інформаційно-консультативної підтримки, а також проведення моніторингу, аналізу та комплексної оцінки їхніх потреб.

Окрім того, обласні держадміністрації за участю органів місцевого самоврядування мають вживати заходів, спрямованих на всебічну підтримку ветеранів війни.

Зеленськийветерани
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