Зеленський доручив уряду затвердити Національну стратегію ветеранської політики

Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів затвердити Національну стратегію ветеранської політики та Стратегію формування системи переходу від військової служби до цивільного життя.

Джерело: виступ Зеленського на VII Міжнародному ветеранському форумі, указ на сайті ОП

Деталі: За словами глави держави, деталі стратегії згодом мають представити урядовці. Він також відзначив, що сподівається на те, що ветерани зміцнюватимуть подальший розвиток України.

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Пряма мова: "Так має бути, бо це правильно й потрібно для держави, для всіх наших людей, для нашого розвитку, щоб ветеранська спільнота України була цілковито інтегрована в суспільне життя і щоб ветерани, які бачать себе провідниками змін, справді могли стати одним із найнадійніших джерел сили для України після цієї війни.

Саме з цією метою має бути організована державна політика – українська ветеранська політика. Ключовий сенс такої політики героїв – це шана до захисників і захисниць України, їх захист, реальна підтримка – дієва, без бюрократії, та рівною мірою з шаною – справжні можливості й надалі реалізувати себе заради України й українців та заради свого власного розвитку, заради своєї сім’ї, своєї громади та всієї нашої держави. Я дуже розраховую, що саме так розумітимуть свої завдання у справах ветеранів усі структури нашої влади – і міністерство та уряд загалом, і місцева влада в регіонах, містах і громадах".

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Деталі: Зеленський 22 серпня видав указ про невідкладні заходи щодо підтримки ветеранів війни, членів їх сімей, членів сімей загиблих померлих ветеранів війни, членів сімей загиблих захисників і захисниць України.

У ньому йдеться, що Кабінет Міністрів має вжити заходів щодо функціонування ветеранських просторів, зокрема, для ефективної реінтеграції ветеранів війни, комплексної реабілітації, надання інформаційно-консультативної, правової підтримки ветеранам війни, членам їх сімей.

Також президент доручив опрацювати питання утворення консультативно-аналітичного центру "Єдина ветеранська лінія" для забезпечення надання ветеранам війни та членам їх сімей, інформаційно-консультативної підтримки, а також проведення моніторингу, аналізу та комплексної оцінки їхніх потреб.

Окрім того, обласні держадміністрації за участю органів місцевого самоврядування мають вживати заходів, спрямованих на всебічну підтримку ветеранів війни.