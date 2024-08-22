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Зеленский поручил правительству утвердить Национальную стратегию ветеранской политики

Татьяна ОлейникЧетверг, 22 августа 2024, 19:05
Зеленский поручил правительству утвердить Национальную стратегию ветеранской политики
Зеленский на VII Международном ветеранском форуме. Фото - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров утвердить Национальную стратегию ветеранской политики и Стратегию формирования системы перехода от военной службы к гражданской жизни.

Источник: выступление Зеленского на VII Международном ветеранском форуме, указ на сайте ОП

Детали: По словам главы государства, детали стратегии впоследствии должны представить чиновники. Он также отметил, что надеется на то, что ветераны будут укреплять дальнейшее развитие Украины.

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Прямая речь: "Так должно быть, потому что это правильно и нужно для государства, для всех наших людей, для нашего развития, чтобы ветеранское сообщество Украины было полностью интегрировано в общественную жизнь и чтобы ветераны, которые видят себя проводниками изменений, действительно могли стать одним из самых надежных источников силы для Украины после этой войны.

Именно с этой целью должна быть организована государственная политика - украинская ветеранская политика. Ключевой смысл такой политики героев - это уважение к защитникам и защитницам Украины, их защита, реальная поддержка - действенная, без бюрократии, и в равной степени с уважением - настоящие возможности и в дальнейшем реализовать себя ради Украины и украинцев и ради своего собственного развития, ради своей семьи, своей общины и всего нашего государства. Я очень рассчитываю, что именно так будут понимать свои задачи по делам ветеранов все структуры нашей власти - и министерство и правительство в целом, и местные власти в регионах, городах и громадах".

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Детали: Зеленский 22 августа издал указ о неотложных мерах по поддержке ветеранов войны, членов их семей, членов семей погибших умерших ветеранов войны, членов семей погибших защитников и защитниц Украины.

В нем говорится, что Кабинет Министров должен принять меры по функционированию ветеранских пространств, в частности, для эффективной реинтеграции ветеранов войны, комплексной реабилитации, предоставления информационно-консультативной, правовой поддержки ветеранам войны, членам их семей.

Также президент поручил проработать вопрос создания консультативно-аналитического центра "Единая ветеранская линия" для обеспечения предоставления ветеранам войны и членам их семей, информационно-консультативной поддержки, а также проведения мониторинга, анализа и комплексной оценки их потребностей.

Кроме того, областные госадминистрации при участии органов местного самоуправления должны принимать меры, направленные на всестороннюю поддержку ветеранов войны.

Зеленскийветераны
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