Восьмеро цивільних постраждали через російські обстріли Донеччини

Російські війська 22 серпня продовжували обстрілювати Донеччину: у Краматорському, Покровському та Бахмутському районах загалом постраждали 8 людей.

Джерело: Донецька обласна прокуратура

Дослівно: "За даними слідства, 22 серпня 2024 року, війська РФ обстріляли Краматорський, Покровський та Бахмутський райони. Ворог наніс авіаційний удар, ймовірно, застосувавши "КАБ-250", по с. Плещіївка Іллінівської СВА.

Реклама:

Під прицілом окупантів опинився приватний сектор, де з-під завалів двох будинків деблоковано подружжя – 66-річну жінку та чоловіка 63 років, а також їх 85-річну сусідку. Постраждалих доставлено до лікарні з пораненнями голови, переламом ребер, забоями. В іншій оселі дістав поранення 47-річний цивільний".

Деталі: Крім того, внаслідок артилерійської атаки на Костянтинівку дві жінки 49 й 31 років отримали травми ніг і грудної клітини.

Також окупанти поцілили з артилерії по житловому сектору Торецька, де поранили 70-річну жінку. У Новогродівці під час обстрілу травмовано 65-річного цивільного.