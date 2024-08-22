Восемь гражданских пострадали из-за российских обстрелов Донецкой области

Российские войска 22 августа продолжали обстреливать Донецкую область: в Краматорском, Покровском и Бахмутском районах в целом пострадали 8 человек.

Источник: Донецкая областная прокуратура

Дословно: "По данным следствия, 22 августа 2024 года, войска РФ обстреляли Краматорский, Покровский и Бахмутский районы. Враг нанес авиационный удар, вероятно, применив "КАБ-250", по с. Плещеевка Ильиновской СВА.

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Под прицелом оккупантов оказался частный сектор, где из-под завалов двух домов деблокированы супруги - 66-летняя женщина и мужчина 63 лет, а также их 85-летняя соседка. Пострадавшие доставлены в больницу с ранениями головы, переломом ребер, ушибами. В другом доме получил ранения 47-летний гражданский".

Детали: Кроме того, в результате артиллерийской атаки на Константиновку две женщины 49 и 31 лет получили травмы ног и грудной клетки.

Также оккупанты попали из артиллерии по жилому сектору Торецка, где ранили 70-летнюю женщину. В Новогродовке во время обстрела травмирован 65-летний гражданский.