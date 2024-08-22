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США продадуть Румунії ракети AMRAAM на $180 мільйонів

Олег Павлюк, Євген КізіловЧетвер, 22 серпня 2024, 19:20
США продадуть Румунії ракети AMRAAM на $180 мільйонів
Ракети AIM-120 AMRAAM. фото: Getty Images

Сполучені Штати схвалили продаж Румунії ракет AIM-120 AMRAAM, сумісних із винищувачами F-16 та F-35, для зміцнення її протиповітряної оборони.

Джерело: оголошення посольства США в Румунії, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Вартість ракет ППО, які Румунія закупить у США, оцінюється приблизно у 180 мільйонів доларів, причому є можливість придбання додаткових ракет у майбутньому.

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"Цей продаж є продовженням зусиль з модернізації румунських ВПС: ракети AIM-120 сумісні з румунськими літаками F-16, а також з іншими літаками США і НАТО, зокрема з F-35", – підкреслила дипмісія США в Бухаресті.

Минулого року Румунія оголосила про плани придбати 32 винищувачі F-35 у американського виробника Lockheed Martin на загальну суму 6,5 мільярдів доларів.

Угода передбачає логістичні та тренувальні послуги, авіаційні тренажери та боєприпаси, а також самі винищувачі.

ВІДЕО ДНЯ

Румунія очікує підписати угоду зі США цієї осені.

СШАРумуніязброя
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