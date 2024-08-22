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США продадут Румынии ракеты AMRAAM на $180 миллионов

Олег Павлюк, Евгений КизиловЧетверг, 22 августа 2024, 19:20
США продадут Румынии ракеты AMRAAM на $180 миллионов
Ракеты AIM-120 AMRAAM. фото: Getty Images

Соединенные Штаты одобрили продажу Румынии ракет AIM-120 AMRAAM, совместимых с истребителями F-16 и F-35, для укрепления ее противовоздушной обороны.

Источник: объявление посольства США в Румынии, сообщает "Европейская правда"

Детали: Стоимость ракет ПВО, которые Румыния закупит у США, оценивается примерно в 180 миллионов долларов, причем есть возможность приобретения дополнительных ракет в будущем.

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"Эта продажа является продолжением усилий по модернизации румынских ВВС: ракеты AIM-120 совместимы с румынскими самолетами F-16, а также с другими самолетами США и НАТО, в частности с F-35", – подчеркнула дипмиссия США в Бухаресте.

В прошлом году Румыния объявила о планах приобрести 32 истребителя F-35 у американского производителя Lockheed Martin на общую сумму 6,5 миллиардов долларов.

Соглашение предусматривает логистические и тренировочные услуги, авиационные тренажеры и боеприпасы, а также сами истребители.

ВИДЕО ДНЯ

Румыния ожидает подписать соглашение с США этой осенью.

СШАРумынияоружие
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