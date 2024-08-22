До кінця сторіччя в Європі може втричі зрости кількість смертей від спеки

Кількість людських жертв, спровокованих впливом екстремальної спеки, може потроїтись у Європі до 2100 року.

Джерело: The Guardian з посиланням на дослідження в науковому журналі Lancet Public Health, передає "Європейська правда"

Деталі: Автори дійшли висновку, що естремальна спека в теплу пору року у майбутньому може стати великим викликом з точки зору громадського здоров’я. У Європі кількість смертей, спровокованих спекою, може до кінця сторіччя потроїтися у разі підвищення середньої температури повітря до 3°C порівняно з показниками доіндустріальної доби. Зараз таких приблизно 44 тисячі щорічно.

Реклама:

Дослідники моделювали дані для 854 міст і спробували оцінити можливу кількість смертей внаслідок переохолодження і внаслідок впливу спеки. За їхніми висновками, від спеки буде помирати більше людей.

У зоні найбільшого ризику будуть середземноморські країни, які вже найбільше потерпають від аномальних температур, як Італія, Греція, Іспанія, а за серед вікових груп – найстарші люди.

У звіті Барселонського інституту глобальної охорони здоров'я (ISGlobal) за 2023 рік повідомляли, що у Європі внаслідок екстремальної спеки торік померли понад 47 тисяч людей, найбільше – у південних країнах.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, у Фінляндії кліматичні активісти подали до суду на уряд за відставання від зобов’язань у рамках закону щодо протидії змінам клімату.