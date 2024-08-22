До конца столетия в Европе может втрое возрасти число смертей от жары

Количество человеческих жертв, спровоцированных воздействием экстремальной жары, может утроиться в Европе до 2100 года.

Источник: The Guardian со ссылкой на исследование в научном журнале Lancet Public Health, передает "Европейская правда"

Детали: Авторы пришли к выводу, что экстремальная жара в теплое время года в будущем может стать большим вызовом с точки зрения общественного здоровья.

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В Европе количество смертей, спровоцированных жарой, может к концу столетия утроиться в случае повышения средней температуры воздуха до 3°C по сравнению с показателями доиндустриальной эпохи. Сейчас таких примерно 44 тысячи ежегодно.

Исследователи моделировали данные для 854 городов и попытались оценить вероятное число смертей вследствие переохлаждения и вследствие воздействия жары. По их выводам, от жары будет умирать больше людей.

В зоне наибольшего риска будут средиземноморские страны, которые уже больше всего страдают от аномальных температур, как Италия, Греция, Испания, а среди возрастных групп – пожилые люди.

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В отчете Барселонского института глобального здравоохранения (ISGlobal) за 2023 год сообщали, что в Европе в результате экстремальной жары в прошлом году умерли более 47 тысяч человек, больше всего – в южных странах.

Напомним, в Финляндии климатические активисты подали в суд на правительство за отставание от обязательств в рамках закона о противодействии изменениям климата.