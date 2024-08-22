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ЗСУ високоточними американськими бомбами вдарили по взводному пункту на Курщині

Тетяна ОлійникЧетвер, 22 серпня 2024, 20:52
ЗСУ високоточними американськими бомбами вдарили по взводному пункту на Курщині
скриншот з відео повітряних сил

Повітряні сили 22 серпня завдали авіаудару високоточними американськими бомбами GBU-39 по взводному опорному пункту у Курській області.

Джерело: командувач Повітряних сил Микола Олещук

Пряма мова: "Уражено пункт управління БпЛА, підрозділ РЕБ, техніку, озброєння та до 40 військовослужбовців РФ".

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