ЗСУ високоточними американськими бомбами вдарили по взводному пункту на Курщині
Четвер, 22 серпня 2024, 20:52
Повітряні сили 22 серпня завдали авіаудару високоточними американськими бомбами GBU-39 по взводному опорному пункту у Курській області.
Джерело: командувач Повітряних сил Микола Олещук
Пряма мова: "Уражено пункт управління БпЛА, підрозділ РЕБ, техніку, озброєння та до 40 військовослужбовців РФ".
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Повітряні сили завдали авіаудару по взводному пункту в Курській області— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 22, 2024
Відео - командувач Повітряних сил Микола Олещук pic.twitter.com/OoK1UGbfUC
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