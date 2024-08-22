ВСУ высокоточными американскими бомбами ударили по взводному пункту на Курщине
Четверг, 22 августа 2024, 20:52
Воздушные силы 22 августа нанесли авиаудар высокоточными американскими бомбами GBU-39 по взводному опорному пункту в Курской области.
Источник: командующий Воздушных сил Николай Олещук
Прямая речь: "Поражен пункт управления БпЛА, подразделение РЭБ, техника, вооружение и до 40 военнослужащих РФ".
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Повітряні сили завдали авіаудару по взводному пункту в Курській області— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 22, 2024
Відео - командувач Повітряних сил Микола Олещук pic.twitter.com/OoK1UGbfUC
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