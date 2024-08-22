Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ВСУ высокоточными американскими бомбами ударили по взводному пункту на Курщине

Татьяна ОлейникЧетверг, 22 августа 2024, 20:52
ВСУ высокоточными американскими бомбами ударили по взводному пункту на Курщине
скриншот из видео воздушных сил

Воздушные силы 22 августа нанесли авиаудар высокоточными американскими бомбами GBU-39 по взводному опорному пункту в Курской области.

Источник: командующий Воздушных сил Николай Олещук

Прямая речь: "Поражен пункт управления БпЛА, подразделение РЭБ, техника, вооружение и до 40 военнослужащих РФ".

Реклама:

Узнать больше: "Рейд Сырского. Как продвигается наступление Сил обороны в Курской области и чего ждать дальше"

Воздушные силы ВСУКурская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Первое золото. Итоги выступления украинских спортсменов 30 августа на Паралимпиаде-2024

Кремль проводит кампанию по оправданию падения рейтинга Путина из-за ситуации в Курской области – ISW

Зеленский уволил Олещука с должности командующего Воздушных сил

Туск: Украина не будет членом ЕС, если не урегулирует исторические проблемные вопросы с Польшей

Готовится увольнение главы "Укрэнерго" Кудрицкого – источники

МИД Украины призвал Монголию арестовать Путина во время его визита по ордеру МУС

Все новости...
Воздушные силы ВСУ
Олещук о работе ПВО 22 августа: сбиты 2 "Шахеда", ракеты РФ целей не достигли
"Наши высокоточные бомбы достанут всюду": Олещук показал, как авиация бьет оккупантов на Курщине
Один из вражеских "Шахедов" снова залетел в Беларусь, еще один вернулся на "родину" в РФ
Последние новости
08:04
футболРасписание 5 тура УПЛ
08:02
колонкаДовбик праздник не испортит. На что может рассчитывать киевское "Динамо" в Лиге Европы
07:52
В войне против Украины РФ потеряла еще 1360 военных и 8 танков
07:42
На Киевщине снова работает ПВО
07:38
обновляется от 00:10Вражеские беспилотники с вечера атакуют Украину
06:52
Количество пострадавших от российского удара по Харькову возросло до 97
06:22
Первое золото. Итоги выступления украинских спортсменов 30 августа на Паралимпиаде-2024
06:09
Экс-игрока "Динамо" и сборной Украины Алиева объявили в розыск в РФ
05:40
Венесуэла выдала России двух колумбийцев, которые воевали за Украину – СМИ
04:48
Кремль проводит кампанию по оправданию падения рейтинга Путина из-за ситуации в Курской области – ISW
Все новости...
Реклама:
Реклама: