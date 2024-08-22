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Рада ратифікувала безмитну торгівлю України та Британії до 2029 року

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникЧетвер, 22 серпня 2024, 21:15
Рада ратифікувала безмитну торгівлю України та Британії до 2029 року
Фото - Getty Images

Верховна рада у четвер, 22 серпня, ратифікувала зміни до Угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство між Україною та Британією, які передбачають безмитну двосторонню торгівлю до 2029 року.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Міністерства економіки України

Деталі: Рішення парламенту стосується ратифікації Угоди №3 у формі обміну листами, яка вносить зміни до двосторонньої британсько-української угоди, ратифікованої в грудні 2020 року, в частині вільної торгівлі.

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Як пояснює Мінекономіки, воно передбачає повну лібералізацію двосторонньої торгівлі на найближчі п’ять років, до 31 березня 2029-го.

Це не стосується яєць та продуктів з м’яса птиці, лібералізація торгівлі з якими буде продовжена лише до 1 квітня 2026 року.

"До 2029 року передбачається скасування усіх ввізних мит, а також тарифних квот у двосторонній торгівлі.  Це відкриє для українських виробників новий ринок збуту, зміцнить експортний потенціал України, сприятиме розвитку бізнесу та національної економіки", – вважає перша віцепрем’єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко.

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Про рішення продовжити безмитну торгівлю з Україною британська сторона, нагадаємо, оголосила у лютому цього року.

Крім того, цього місяця Україна офіційно розпочала переговори з Великою Британією щодо укладення угоди про 100-річне партнерство.

Верховна РадаторгівляВелика Британія
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