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Рада ратифицировала беспошлинную торговлю Украины и Британии до 2029 года

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникЧетверг, 22 августа 2024, 21:15
Рада ратифицировала беспошлинную торговлю Украины и Британии до 2029 года
Фото - Getty Images

Верховная Рада в четверг, 22 августа, ратифицировала изменения в Соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве между Украиной и Британией, которые предусматривают беспошлинную двустороннюю торговлю до 2029 года.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики Украины

Детали: Решение парламента касается ратификации Соглашения №3 в форме обмена письмами, которое вносит изменения в двустороннее британско-украинское соглашение, ратифицированное в декабре 2020 года, в части свободной торговли.

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Как объясняет Минэкономики, оно предусматривает полную либерализацию двусторонней торговли на ближайшие пять лет, до 31 марта 2029-го.

Это не касается яиц и продуктов из мяса птицы, либерализация торговли с которыми будет продлена только до 1 апреля 2026 года.

"До 2029 года предусматривается отмена всех ввозных пошлин, а также тарифных квот в двусторонней торговле. Это откроет для украинских производителей новый рынок сбыта, укрепит экспортный потенциал Украины, будет способствовать развитию бизнеса и национальной экономики", – считает первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко.

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О решении продлить беспошлинную торговлю с Украиной британская сторона, напомним, объявила в феврале этого года.

Кроме того, в этом месяце Украина официально начала переговоры с Великобританией о заключении соглашения о 100-летнем партнерстве.

Верховная РадаторговляВеликобритания
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