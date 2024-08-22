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Зеленський вручив державні нагороди "легендам України"

Євген КізіловЧетвер, 22 серпня 2024, 21:32
Зеленський вручив державні нагороди легендам України
Зеленський і генерал військової контррозвідки СБУ Лукашевич. скриншот відео церемонії

Президент Володимир Зеленський вручив державні нагороди видатним громадським діячам, діячам культури і спорту, військовим і медикам України.

Джерело: відео, опубліковане Зеленським у соцмережах

Деталі: Церемонія нагородження проходила у Маріїнському палаці в Києві.

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Президент вручив відзнаки наступним діячам:

  • американському філантропу Говарду Баффету,
  • живописцю Олександру Дубовику,
  • гендиректору київського конструкторського бюро "Луч" Олегу Коростельову,
  • бригадному генералу військової контррозвідки СБУ Івану Лукашевичу,
  • композитору Ігорю Покладу,
  • боксеру Олександру Усику,
  • фехтувальниці Ользі Харлан,
  • хірургу Центрального клінічного госпіталю Держприкордонслужби Віталію Хмелю,
  • провідниці Ірині Юрченко,
  • кінорежисеру Сергію Параджанову (посмертно),
  • співачці Ніні Матвієнко (посмертно).

Пряма мова: "Для мене честь сьогодні нагородити справжніх легенд України. Ми прославляємо всіх тих, хто посилює наших воїнів, посилює їх щоденно та надихає. Це люди, які прославляють Україну, зміцнюючи нашу оборону й надихаючи всіх громадян України…

Ми безмежно вдячні й дуже щасливі, що живемо в країні, яка об’єднала таких поважних і талановитих людей".

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Зеленськийнагороди
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