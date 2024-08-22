Зеленський вручив державні нагороди "легендам України"
Четвер, 22 серпня 2024, 21:32
Президент Володимир Зеленський вручив державні нагороди видатним громадським діячам, діячам культури і спорту, військовим і медикам України.
Джерело: відео, опубліковане Зеленським у соцмережах
Деталі: Церемонія нагородження проходила у Маріїнському палаці в Києві.
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Президент вручив відзнаки наступним діячам:
- американському філантропу Говарду Баффету,
- живописцю Олександру Дубовику,
- гендиректору київського конструкторського бюро "Луч" Олегу Коростельову,
- бригадному генералу військової контррозвідки СБУ Івану Лукашевичу,
- композитору Ігорю Покладу,
- боксеру Олександру Усику,
- фехтувальниці Ользі Харлан,
- хірургу Центрального клінічного госпіталю Держприкордонслужби Віталію Хмелю,
- провідниці Ірині Юрченко,
- кінорежисеру Сергію Параджанову (посмертно),
- співачці Ніні Матвієнко (посмертно).
Пряма мова: "Для мене честь сьогодні нагородити справжніх легенд України. Ми прославляємо всіх тих, хто посилює наших воїнів, посилює їх щоденно та надихає. Це люди, які прославляють Україну, зміцнюючи нашу оборону й надихаючи всіх громадян України…
Ми безмежно вдячні й дуже щасливі, що живемо в країні, яка об’єднала таких поважних і талановитих людей".
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