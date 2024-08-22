Зеленський вручив державні нагороди "легендам України"

Президент Володимир Зеленський вручив державні нагороди видатним громадським діячам, діячам культури і спорту, військовим і медикам України.

Джерело: відео, опубліковане Зеленським у соцмережах

Деталі: Церемонія нагородження проходила у Маріїнському палаці в Києві.

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Президент вручив відзнаки наступним діячам:

американському філантропу Говарду Баффету,

живописцю Олександру Дубовику,

гендиректору київського конструкторського бюро "Луч" Олегу Коростельову,

бригадному генералу військової контррозвідки СБУ Івану Лукашевичу,

композитору Ігорю Покладу,

боксеру Олександру Усику,

фехтувальниці Ользі Харлан,

хірургу Центрального клінічного госпіталю Держприкордонслужби Віталію Хмелю,

провідниці Ірині Юрченко,

кінорежисеру Сергію Параджанову (посмертно),

співачці Ніні Матвієнко (посмертно).

Пряма мова: "Для мене честь сьогодні нагородити справжніх легенд України. Ми прославляємо всіх тих, хто посилює наших воїнів, посилює їх щоденно та надихає. Це люди, які прославляють Україну, зміцнюючи нашу оборону й надихаючи всіх громадян України…

Ми безмежно вдячні й дуже щасливі, що живемо в країні, яка об’єднала таких поважних і талановитих людей".