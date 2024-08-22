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Зеленский вручил государственные награды "легендам Украины"

Евгений КизиловЧетверг, 22 августа 2024, 21:32
Зеленский вручил государственные награды легендам Украины
Зеленский и генерал военной контрразведки СБУ Лукашевич. скриншот видео церемонии

Президент Владимир Зеленский вручил государственные награды выдающимся общественным деятелям, деятелям культуры и спорта, военным и медикам Украины.

Источник: видео, опубликованное Зеленским в соцсетях

Детали: Церемония награждения проходила в Мариинском дворце в Киеве.

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Президент вручил награды следующим деятелям:

  • американскому филантропу Говарду Баффету,
  • живописцу Александру Дубовику,
  • гендиректору киевского конструкторского бюро "Луч" Олегу Коростелеву,
  • бригадному генералу военной контрразведки СБУ Ивану Лукашевичу,
  • композитору Игорю Покладу,
  • боксеру Александру Усику,
  • фехтовальщице Ольге Харлан,
  • хирургу Центрального клинического госпиталя Госпогранслужбы Виталию Хмелю,
  • проводнице Ирине Юрченко,
  • кинорежиссеру Сергею Параджанову (посмертно),
  • певице Нине Матвиенко (посмертно).

Прямая речь: "Для меня честь сегодня наградить настоящих легенд Украины. Мы прославляем всех тех, кто усиливает наших воинов, усиливает их ежедневно и вдохновляет. Это люди, которые прославляют Украину, укрепляя нашу оборону и вдохновляя всех граждан Украины...

Мы бесконечно благодарны и очень счастливы, что живем в стране, которая объединила таких уважаемых и талантливых людей".

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