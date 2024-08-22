Умєров: В Україні запустять застосунок "Ветеран+"

Рустем Умєров, фото з його соцмереж

Кабінет міністрів розробляє застосунок "Ветеран+", у сервісі будуть представлені державні послуги для ветеранів.

Джерело: міністр оборони Рустем Умєров на VII Міжнародному ветеранському форумі

Деталі: Умєров наголосив, що "Ветеран+" – це наступний крок після запуску застосунків "Резерв+" та "Армія+", які зменшили паперову бюрократію.

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Також міністр розповів, що разом із громадами триває робота над проєктом "Безбар’єрність", щоб ветерани мали рівні можливості без фізичних, соціальних чи інформаційних барʼєрів.

Крім того, влада залучає досвід країн G7 та G20, щоб покращити програми реабілітації. Уже працює Управління психологічної підтримки, яке займається реінтеграцією звільнених з полону воїнів.

Що передувало:

ВІДЕО ДНЯ

Президент України Володимир Зеленський 22 серпня доручив Кабінету міністрів затвердити Національну стратегію ветеранської політики та Стратегію формування системи переходу від військової служби до цивільного життя.