Умеров: В Украине запустят приложение "Ветеран+"

Рустем Умеров, фото из его соцсетей

Кабинет министров разрабатывает приложение "Ветеран+", в сервисе будут представлены государственные услуги для ветеранов.

Источник: министр обороны Рустем Умеров на VII Международном ветеранском форуме

Детали: Умеров отметил, что "Ветеран+" - это следующий шаг после запуска приложений "Резерв+" и "Армия+", которые уменьшили бумажную бюрократию.

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Также министр рассказал, что вместе с громадами продолжается работа над проектом "Безбарьерность", чтобы ветераны имели равные возможности без физических, социальных или информационных барьеров.

Кроме того, власти привлекают опыт стран G7 и G20, чтобы улучшить программы реабилитации. Уже работает Управление психологической поддержки, которое занимается реинтеграцией освобожденных из плена воинов.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ

Президент Украины Владимир Зеленский 22 августа поручил Кабинету министров утвердить Национальную стратегию ветеранской политики и Стратегию формирования системы перехода от военной службы к гражданской жизни.