Умєров провів зустріч із посадовцем Штабу оборони Британії щодо знищення цілей в РФ

Міністр оборони України Рустем Умєров обговорив із заступником начальника Штабу оборони Великої Британії зі стратегій та воєнних операцій Харві Смітом оборонні потреби України.

Джерело: Умєров у Facebook

Пряма мова: "Для нас критично важливо не допустити накопичення ворожих сил поблизу нашої території. Не менш важливо – мати можливість знищувати військові цілі в тилу РФ далекобійним західним озброєнням. Це – чи не єдиний шлях убезпечити наших людей від КАБів та інших руйнівних авіаударів ворога".

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Фото зі Facebook Умєрова

Деталі: Умєров подякував британському керівництву за підтримку України.

Він додав, що українське командування постійно на зв’язку з партнерами.