Умєров провів зустріч із посадовцем Штабу оборони Британії щодо знищення цілей в РФ
Четвер, 22 серпня 2024, 23:25
Міністр оборони України Рустем Умєров обговорив із заступником начальника Штабу оборони Великої Британії зі стратегій та воєнних операцій Харві Смітом оборонні потреби України.
Джерело: Умєров у Facebook
Пряма мова: "Для нас критично важливо не допустити накопичення ворожих сил поблизу нашої території. Не менш важливо – мати можливість знищувати військові цілі в тилу РФ далекобійним західним озброєнням. Це – чи не єдиний шлях убезпечити наших людей від КАБів та інших руйнівних авіаударів ворога".
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Деталі: Умєров подякував британському керівництву за підтримку України.
Він додав, що українське командування постійно на зв’язку з партнерами.