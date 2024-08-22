Умеров провел встречу с чиновником Штаба обороны Великобритании по уничтожению целей в РФ

Министр обороны Украины Рустем Умеров обсудил с заместителем начальника Штаба обороны Великобритании по стратегиям и военным операциям Харви Смитом оборонные потребности Украины.

Источник: Умеров в Facebook

Прямая речь: "Для нас критически важно не допустить накопления вражеских сил вблизи нашей территории. Не менее важно - иметь возможность уничтожать военные цели в тылу РФ дальнобойным западным вооружением. Это - едва ли не единственный путь обезопасить наших людей от КАБов и других разрушительных авиаударов врага".

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Фото из Facebook Умерова

Детали: Умеров поблагодарил британское руководство за поддержку Украины.

Он добавил, что украинское командование постоянно на связи с партнерами.