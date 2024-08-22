Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Умеров провел встречу с чиновником Штаба обороны Великобритании по уничтожению целей в РФ

Татьяна ОлейникЧетверг, 22 августа 2024, 23:25
Умеров провел встречу с чиновником Штаба обороны Великобритании по уничтожению целей в РФ
Фото из Facebook Умерова

Министр обороны Украины Рустем Умеров обсудил с заместителем начальника Штаба обороны Великобритании по стратегиям и военным операциям Харви Смитом оборонные потребности Украины.

Источник: Умеров в Facebook

Прямая речь: "Для нас критически важно не допустить накопления вражеских сил вблизи нашей территории. Не менее важно - иметь возможность уничтожать военные цели в тылу РФ дальнобойным западным вооружением. Это - едва ли не единственный путь обезопасить наших людей от КАБов и других разрушительных авиаударов врага".

Реклама:
 
Фото из Facebook Умерова

Детали: Умеров поблагодарил британское руководство за поддержку Украины.

Он добавил, что украинское командование постоянно на связи с партнерами.

Умеров РустемВеликобританияМинобороны
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Над Украиной сбили 24 БПЛА, еще 25 упали самостоятельно. Три улетели в Беларусь и РФ

Первое золото. Итоги выступления украинских спортсменов 30 августа на Паралимпиаде-2024

Кремль проводит кампанию по оправданию падения рейтинга Путина из-за ситуации в Курской области – ISW

Зеленский уволил Олещука с должности командующего Воздушных сил

Туск: Украина не будет членом ЕС, если не урегулирует исторические проблемные вопросы с Польшей

Готовится увольнение главы "Укрэнерго" Кудрицкого – источники

Все новости...
Умеров Рустем
Глава Пентагона поговорил с Умеровым о текущих операциях ВСУ
Министр обороны Франции поговорил с Умеровым о ситуации на фронте
В Стамбуле спустили на воду корвет для Украины "Гетман Иван Выговский"
Последние новости
10:37
Киевщина: от обломков БПЛА произошли пожары в трех районах
10:32
колонкаДовбик праздник не испортит. На что может рассчитывать киевское "Динамо" в Лиге Европы
10:27
В Армении аварийно выключилась АЭС
10:14
Над Украиной сбили 24 БПЛА, еще 25 упали самостоятельно. Три улетели в Беларусь и РФ
10:06
США отказались отправлять подрядчиков в Украину для обслуживания F-16 - СМИ
10:00
В поисках антибиотиков: в глубинах океана ученые обнаружили новые соединения с антибактериальной активностью
09:52
В Германии женщина напала с ножом на пассажиров автобуса: шестеро раненых
09:39
видеоГалицкие десантники на Курщине затрофеили и используют танки россиян
09:30
Паралимпийские игры 2024. Расписание соревнований украинцев на 31 августа
09:12
Столтенберг вперше заговорив про операцію ЗСУ та Курщині
Все новости...
Реклама:
Реклама: