Генштаб повідомив про успішні дії на деяких ділянках у Курській області

За добу 22 серпня на фронті відбулось 135 бойових зіткнень, є успіхи на Курському напрямку.

Джерело: зведення Генштабу станом на 22:00 22 серпня

Дослівно: "Сьогодні на даний час відбулося 135 бойових зіткнень. Сьогодні держава-терорист завдала одного ракетного удару однією ракетою, 49 авіаударів, скинувши при цьому 56 КАБів. Окрім того, загарбники задіяли для ударів 556 дронів-камікадзе та здійснили понад 3300 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах".

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Деталі: На Харківському напрямку російські терористи двічі безуспішно штурмували позиції наших підрозділів в районі Вовчанська.

14 разів росіяни атакували наші позиції на Куп’янському напрямку. На Лиманському напрямку за сьогодні російські війська 11 разів атакували українських захисників.

Ворог п’ять разів штурмовими діями намагався витіснити наших захисників з позицій в районах Виїмки, Білогорівки та Спірного на Сіверському напрямку. Всі атаки відбиті.

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На Краматорському напрямку українські воїни відбили 11 спроб загарбників просунутись вперед. Концентрував ворог зусилля, за підтримки штурмової авіації, поблизу Часового Яру та Іванівського.

На Торецькому напрямку окупанти 12 разів атакували наші позиції.

Дослівно: "Основні зусилля ворог і далі прикладає на Покровському напрямку, тут, впродовж цієї доби, агресор 53 рази атакував наші позиції. В районах Михайлівки, Новогродівки і Миколаївки відбулася понад половина від усіх боєзіткнень. За попередніми підрахунками, сьогодні окупанти на цьому напрямку втратили 122 військовослужбовця вбитими та 201 - пораненими. Знищено три автомобіля та артсистема. Також українські захисники завдали значних пошкоджень ще п’яти артилерійським системам, двом авто і трьом бойовим броньованим машинам противника.

На Курахівському напрямку теж досить активний - на цей час доби зафіксовано 19 ворожих атак. Наші захисники зупинили 16 з них. Тривають бої біля Карлівки. Також загарбники намагалися просунутися поблизу Костянтинівки і Красногорівки. Зазнали втрат.

На Времівському напрямку сьогодні агресор тричі штурмував передній край нашої оборони в напрямку Вугледара, також намагався просунутись з боку Володимирівки. Українські воїни жорстко зупинили всі атаки окупантів.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку, є успішні дії на деяких ділянках".

Знати більше: "Рейд Сирського. Як просувається наступ Сил оборони в Курській області та чого чекати далі"