Генштаб сообщил об успешных действиях на некоторых участках в Курской области

За сутки 22 августа на фронте состоялось 135 боевых столкновений, есть успехи на Курском направлении.

Источник: сводка Генштаба по состоянию на 22:00 22 августа

Дословно: "Сегодня в настоящее время произошло 135 боевых столкновений. Сегодня государство-террорист нанесло один ракетный удар одной ракетой, 49 авиаударов, сбросив при этом 56 КАБов. Кроме того, захватчики задействовали для ударов 556 дронов-камикадзе и совершили более 3300 обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах".

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Детали: На Харьковском направлении российские террористы дважды безуспешно штурмовали позиции наших подразделений в районе Волчанска.

14 раз россияне атаковали наши позиции на Купянском направлении. На Лиманском направлении за сегодня российские войска 11 раз атаковали украинских защитников.

Враг пять раз штурмовыми действиями пытался вытеснить наших защитников с позиций в районах Выемки, Белогоровки и Спирного на Северском направлении. Все атаки отбиты.

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На Краматорском направлении украинские воины отбили 11 попыток захватчиков продвинуться вперед. Концентрировал враг усилия, при поддержке штурмовой авиации, вблизи Часового Яра и Ивановского.

На Торецком направлении оккупанты 12 раз атаковали наши позиции.

Дословно: "Основные усилия враг и дальше прикладывает на Покровском направлении, здесь, в течение этих суток, агрессор 53 раза атаковал наши позиции. В районах Михайловки, Новогродовки и Николаевки состоялась более половины от всех боестолкновений. По предварительным подсчетам, сегодня оккупанты на этом направлении потеряли 122 военнослужащих убитыми и 201 - ранеными. Уничтожено три автомобиля и артсистема. Также украинские защитники нанесли значительные повреждения еще пяти артиллерийским системам, двум авто и трем боевым бронированным машинам противника.

На Кураховском направлении тоже достаточно активен - на это время суток зафиксировано 19 вражеских атак. Наши защитники остановили 16 из них. Продолжаются бои возле Карловки. Также захватчики пытались продвинуться вблизи Константиновки и Красногоровки. Понесли потери.

На Времовском направлении сегодня агрессор трижды штурмовал передний край нашей обороны в направлении Угледара, также пытался продвинуться со стороны Владимировки. Украинские воины жестко остановили все атаки оккупантов.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении, есть успешные действия на некоторых участках".

Узнать больше: "Рейд Сырского. Как продвигается наступление Сил обороны в Курской области и чего ждать дальше"