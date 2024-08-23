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Армія РФ атакувала Україну ударними БпЛА з кількох напрямків

Тетяна Олійник, Олена ІвашківП'ятниця, 23 серпня 2024, 04:21
Армія РФ атакувала Україну ударними БпЛА з кількох напрямків
Фото - Getty Images

Пізно ввечері четверга російські війська запускали на територію України ударні безпілотники.

Джерело: Повітряні сили в Telegram

Деталі: О 22:37 військові повідомили про рух ударних БпЛА через Сумщину в напрямку Полтавщини.

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О 23:16 стало відомо про "Шахеди" північніше Охтирки, рухаються на південний захід у напрямку Полтавщини.

О 23:24 з'явилась інформація про рух ударних БпЛА з Херсонщини на Миколаївщину, курс - північно-західний.

О 23:31 повітряники попередили про ударні БпЛА на півночі Полтавщини, курс на Миргород.

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О 00.04 стало відомо про загрозу застосування ударних безпілотників у Кіровоградській області.

О 4.11 загроза ударних БпЛА виникла для Київської області.

О 4.26 пролунав відбій тривоги.

повітряна тривогаШахед
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