Армія РФ атакувала Україну ударними БпЛА з кількох напрямків
П'ятниця, 23 серпня 2024, 04:21
Пізно ввечері четверга російські війська запускали на територію України ударні безпілотники.
Джерело: Повітряні сили в Telegram
Деталі: О 22:37 військові повідомили про рух ударних БпЛА через Сумщину в напрямку Полтавщини.
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О 23:16 стало відомо про "Шахеди" північніше Охтирки, рухаються на південний захід у напрямку Полтавщини.
О 23:24 з'явилась інформація про рух ударних БпЛА з Херсонщини на Миколаївщину, курс - північно-західний.
О 23:31 повітряники попередили про ударні БпЛА на півночі Полтавщини, курс на Миргород.
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О 00.04 стало відомо про загрозу застосування ударних безпілотників у Кіровоградській області.
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О 4.26 пролунав відбій тривоги.